Російський комплекс відеотепловізійного спостереження знищили воїни Залізної бригади. Захисники показали відповідні кадри.

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Оборонці знищили "Муром-М"

У бригаді розповіли, що аеророзвідка гаубичного артдивізіону (командир дивізії "Росомаха") та реактивного артдивізіону (командир дивізії "Стугна") виявила ворожий комплекс "Муром-М". Далі наші реактивники знищили його дроном-камікадзе типу FPV.

"Муром-М" — це потужна апаратура для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Оптика дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 кілометрів, а тепловізор може в темряві виявити автомобіль за 8 кілометрів та людей за 4 кілометри Але тут дороговартісній рашистській апаратурі настав капець,

– підкреслили у Залізній бригаді.

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Як український дрон знищує російський "Муром-М": дивіться відео

Втрати Росії станом на ранок 16 травня

Вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу Сили оборони ліквідували щонайменше 520 російських загарбників. Зауважимо, що втрати агресора можуть бути ще більшими, але через високу інтенсивність бойових дій точну кількість підрахувати неможливо.

За понад 14 місяців повномасштабної війни українські захисники та захисниці вже знищили: