Комплекс наблюдения агрессора в Донецкой области уничтожили воины 59 бригады имени Якова Гандзюка. Соответствующее видео обнародовал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Украинские защитники уничтожили российский "Муром-П"

По вражескому комплексу оккупантов "Муром-П" украинские защитники профессионально отработали дроном-камикадзе "Пегас".

Россияне потеряли еще один "глаз Мордора". На этот раз в Донецкой области,

– отметил Михаил Федоров.

Также добавил, что "Муром-П" помогал оккупантам 24 на 7 следить за территорией и перемещениями наших войск. Однако теперь это уже в прошлом. Кстати, это уничтожение российской техники стало возможным благодаря инициативе "Армия дронов".

"Продолжайте поддерживать Армию дронов через UNITED24 или на главном экране Дии, чтобы у россиян не осталось никаких "глаз" на территории Украины", – призвал министр.

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Как "Пегас" уничтожил "Муром-П": смотрите видео

Обратите внимание! Недавно Железная бригада уничтожила "Муром-М". Его атаковали дроном-камикадзе типа FPV.