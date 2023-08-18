Такое мнение 24 Каналу предположил российский правозащитник Марк Фейгин. Россия может тянуть время, чтобы препятствовать работе украинских Сил обороны на Юге и таким образом перевести в политическую плоскость решение вопроса для себя – это желанная цель Кремля.
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Зачем Кремлю переговоры
Украинские защитники тяжело отвоевывают каждый метр оккупированной территории. И будут продолжать это делать. Этот процесс может достичь критических точек для России, в том числе на Юге. Поэтому чтобы не ждать – оккупанты хотят переговоров.
"Ведь в таком случае невозможно будет говорить о "неуспешности" контрнаступления, о чем Кремль постоянно заявляет в лице самого Путина", – отметил правозащитник.
Марк Фейгин о возможных планах Кремля: смотреть видео
Противодействием предполагаемым планам оккупантов должно быть продолжение работы на фронте. Тогда западные партнеры будут видеть, что Украина может добиться результатов военными целями без всяких переговоров.
Я думаю, осенью будет усилено это давление (переговоров – 24 Канал). Надо ждать результатов ВСУ,
– добавил Фейгин.
Позиция Украины на политической арене: последние новости
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ни о чем не будет договариваться с российским диктатором и "украинцы никогда не увидят Зеленского и Путина за одним столом". Украина будет бороться дальше.
- В свою очередь он прогнозирует тяжелый политический сезон осенью. Одна из причин – как раз призывы разных стран мира к началу переговоров с Россией. Будет много разнообразных саммитов, где Украине необходимо "количественное и качественное присутствие всего мира".
- 15 стран присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Недавно в этот список добавилась Северная Македония. Декларацию впервые представили на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7.