Также главной предпосылкой переговоров так и остается вывод российских войск. Однако оккупанты не планируют останавливать террор.

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Условия переговоров с Россией

Украина не будет договариваться ни о чем с Владимиром Путиным. Кулеба заявил, что украинцы никогда не увидят Зеленского и Путина за одним столом.

Путин не партнер (для переговоров – 24 Канал). Он совершил слишком много очень серьезных преступлений. Есть другие дипломатические методы опосредованной борьбы. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом,

– сказал министр.

Дмитрий Кулеба заявил, что Россия уже сделала все возможное зло для Украины с момента полномасштабного вторжения. Он убежден, что самое худшее, что могло произойти, произошло. Украину больше не удивить. Он добавил, что страна будет бороться дальше, ведь нет больше вариантов.

Россиянам никто уже не верит. Прежде чем пойти на переговоры, Украина должна убедиться, что все серьезно – что Россия не планирует напасть снова через некоторое время. Что касается механизма, то для договоренностей Украина может использовать посредников – как это было с зерновым соглашением.

Важно! Украина не заключала соглашение о "зерновом коридоре" непосредственно с Россией. В качестве посредника страны использовали Турцию и ООН. То есть, один документ с ними подписала Украина, а другой Россия.

Украина продолжит искать решение, однако пока нет предпосылок. Российские войска продолжают сражаться на украинской земле.

Переговоры по окончании войны в Украине