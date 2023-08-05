В субботу, 5 августа, стартовал крайне важный для Украины саммит в Саудовской Аравии. На нем лидеры государств разных континентов нашей планеты будут обсуждать, в частности, формулу мира, которую предложил президент Владимир Зеленский. В этом материале 24 Канала читайте об этом больше.

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Что вообще известно

Проходит этот саммит в городе Джидде. Как отметил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, в нем принимают участие представители более 40 государств. Они планируют распределить ответственность между собой по пунктам украинской формулы мира.

Если Китай говорит о ядерной безопасности, Китай абсолютно, например, может быть солидером в пункте №1 о ядерной безопасности. А если Бразилия занимается экологическими вопросами, она спокойно может быть солидером, соорганизатором в пункте №8. И это обычная практика. Мы понимаем разность позиций каждой страны,

– заявил он.

Вместе с тем, Жовква констатировал, что все меньше звучит альтернативных украинской формуле мира предложений. Это означает, что мир осознает – именно украинский вариант окончания войны является оптимальным.

Обратите внимание! Украинскую формулу мира Зеленский озвучил еще в 2022 году на саммите стран G7. Она предполагает обеспечение: радиационной и ядерной безопасности; продовольственной безопасности; энергетической сохранности; освобождение всех пленных и депортированных; исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод русских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксацию окончания войны.

Россию не пригласили

Отметим, что представителей государства-террориста на этом саммите нет, что не удивительно. Еще в декабре 2022 года глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Кремлю украинская формула мира не нравится, поэтому на ее основе он переговоры не будет вести.

В то же время, недавно пресс-секретарь президента враждебного государства Дмитрий Песков заявил, что хотя и России не будет за дипломатическим столом, однако она будет следить за ситуацией.

Конечно, Россия будет следить за этой встречей. Еще предстоит понять до конца, какие цели будут ставить, о чем, собственно, планируют организаторы разговаривать.

По мнению политолога Аббас Галлямова, дипломатов из Москвы не пригласили на это мероприятие, поскольку они бы все испортили. По словам эксперта, мировые лидеры уже понимают, что позиции Кремля относительно этой войны неадекватны, поэтому не стоит тратить зря время на разговоры с прихвостнями Владимира Путина.

Чего ждать от саммита

Глава Офиса Президента Андрей Ермак убежден, что встреча советников по нацбезопасности и политических советников лидеров государств в Саудовской Аравии должна быть успешной. Саммит Украина готовила очень долго.

"Это важно, мы будем сидеть все вместе за одним столом. Мы будем говорить со странами, которые уважают нашу независимость и суверенитет. Наша официальная цель, приблизить и провести учредительный саммит мира. Нужно для этого согласие других как можно большего количества государств", – подчеркнул Ермак.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это мероприятие историческим, в частности, потому что на нем будет спецпредставитель от Китая по делам Евразии Ли Хуэй.

Мы хотим, чтобы Китай принял участие в саммите Формулы мира. Новость о том, что Китай делегирует Ли Хуэйя в Джидду – это суперпрорыв.

По его словам, важную роль в этом решении сыграла именно Саудовская Аравия, которая, собственно, прислала приглашение Пекину, а также телефонный разговор Зеленского и наследного принца страны Мухаммеда бин Салмана.

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Почему присутствие Китая важно

Аналитики убеждены, что участие Китая в саммите является сигналом, подтверждающим, что Пекин готов пересматривать политику в отношении России и даже принять украинский вариант установления мира на планете.

Кроме того, как известно, Кремль с самого начала полномасштабного вторжения называет КНР своим главным стратегическим партнером. Однако с каждым днем становится все очевиднее, что в Поднебесной не готовы играть по правилам Москвы. В частности, участие Ли Хуэйя в саммите это подтверждает.