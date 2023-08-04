Собственно, в пятницу, 4 августа, в пресс-службе Министерства иностранных дел Китая констатировали, что их спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй будет присутствовать на встрече по обсуждению урегулирования российско-украинской войны. Следует сказать, что в мае он посещал наше государство.

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На саммите будет Китай

Отметим, что Саудовская Аравия посылала приглашение Китая на участие в этом саммите. Кроме того, важно, что в своем сообщении Пекин в очередной раз назвал войну России против нашего государства "кризисом" и вместе с тем заверил, что готов прилагать усилия, чтобы его закончить.

Специальный представитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй по приглашению Саудовской Аравии примет участие в Международной конференции по вопросам Украины. Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования "кризиса в Украине".

Обратите внимание! Саммит, о котором идет речь, состоится в городе Джедда, что на западе Саудовской Аравии, 5 и 6 августа.

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