Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко. Пока нет официального подтверждения Китая об участии в саммите относительно мира в Украине, который состоится в Саудовской Аравии.
К теме Китай пересматривает политику по Украине и примет участие в переговорах в Саудовской Аравии, – WSJ
Интересы Китая
Как убежден Владимир Фесенко, если Китай действительно будет участвовать в саммите, то это означает, что Пекин не хочет стоять в стороне, но при этом желает сохранять самостоятельность действий. Таким образом КНР сможет в частности контролировать процесс миротворческих инициатив Глобального Юга.
У Китая есть свои интересы. Китай будет сохранять отношения с Россией. По всей вероятности, в Пекине есть недовольство действиями России, затягиванием войны, разрушением зернового соглашения. Возможно, это сигнал россиянам, что их агрессивные действия, разрушающие международную торговлю и продовольственную безопасность, идут вопреки интересам Китая,
– предположил он.
По мнению политолога, участие Китая в саммите может усилить шансы на успех украинской инициативы по Глобальному саммиту мира.
Фесенко о вероятном участии Китая в саммите: смотрите видео
Китай может принять участие в саммите по миру в Украине
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что встреча советников лидеров государств относительно формулы мира президента Владимира Зеленского состоится в Саудовской Аравии. По его словам, ее проведут в скором времени. Первая встреча в таком формате прошла в июне в Копенгагене.
- Издание The Wall Street Journal написало, что китайская делегация может принять участие во встрече относительно мира в Украине, которую организует Саудовская Аравия. Последние события, связанные с Россией, по всей вероятности, посеяли в руководстве КНР сомнения в Москве. Попытка переворота вагнеровцев показала, какая хрупкая власть Путина, а выход России из зернового соглашения нанес удар по самому Китаю.
- Вероятно, Китай пересматривает политику относительно Украины. Пекин подозревают в поддержке России, поэтому Китай якобы готов обсудить мирный план Украины, противоположный предложениям КНР. Пекин не участвовал в подобных консультациях относительно Украины, которые организовывала Дания, однако вполне возможно, что делегация во главе со спецпредставителем Ли Хуэем приедет в Саудовскую Аравию на встречу.
- Кроме того, если верить данным СМИ, в Саудовской Аравии встретятся представители США, Китая, Японии, Индии, Чили, Мексики, Бразилии, Польши, Великобритании и еще двух десятков государств. Основная тема переговоров – видение мира в Украине.