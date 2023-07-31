Глава Офиса Президента заявил, что первая встреча в таком формате прошла в июне в Копенгагене. Над новой встречей в Саудовской Аравии уже работают.

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Что известно о встрече советников стран в Саудовской Аравии

Готовим следующую встречу советников лидеров государств по реализации формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, которая вскоре состоится в Саудовской Аравии,

– заявил Ермак на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте.

Он уточнил, что на встрече планируется говорить о десяти основополагающих пунктах формулы мира, внедрение которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире.

Андрей Ермак отметил, что для реализации формулы мира Владимира Зеленского Украина использует трехфазную структуру. В частности:

первая – встречи с послами, аккредитованными в Украине, подробно рассматривающими каждый из пунктов формулы мира;

вторая – инициирует встречи советников по национальной безопасности, чтобы найти оптимальные формулировки и механизмы имплементации украинского мирного плана;

третья – учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца 2023 года.

Что этому предшествовало

Издание The Wall Street Journal написало 29 июля, что 5 – 6 августа в Саудовской Аравии пройдут переговоры между Западом, Украиной и развивающимися ключевыми странами. В саммите примут участие 30 стран, включая Индонезию, Египет, Мексику Бразилию, Чили и Замбию.

На переговоры не пригласили Россию. В то же время собеседники издания пояснили, что эта встреча нужна для того, чтобы Запад мог заручиться поддержкой крупных стран, многие из которых придерживаются нейтралитета войны России против Украины.

Саудовская Аравия не зря организует переговоры, ведь США и Европа надеются, что это поможет вовлечь в поддержку Украины как можно больше стран Глобального Юга, а главное – Китай. Подробнее об этом – читайте по ссылке.