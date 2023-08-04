Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко. Поки нема офіційного підтвердження Китаю про участь у саміті щодо миру в Україні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

До теми Китай переглядає політику щодо України і візьме участь у перемовинах в Саудівській Аравії, – WSJ

Інтереси Китаю

Як переконаний Володимир Фесенко, якщо Китай дійсно буде брати участь у саміті, то це означає, що Пекін не хоче стоять осторонь, але при цьому бажає зберігати самостійність дій. У такий спосіб КНР зможе зокрема контролювати процес миротворчих ініціатив Глобального Півдня.

У Китаю є свої інтереси. Китай зберігатиме відносини з Росією. Цілком вірогідно, що у Пекіні є незадоволення діями Росії, затягуванням війни, руйнуванням зернової угоди. Можливо, це сигнал росіянам, що їхні агресивні дії, які руйнують міжнародну торгівлю та продовольчу безпеку, йдуть всупереч інтересам Китаю,

– припустив він.

На думку політолога, участь Китаю у саміті може посилити шанси на успіх української ініціативи щодо Глобального саміту миру.

Фесенко про ймовірну участь Китаю у саміті: дивіться відео

Китай може взяти участь у саміті щодо миру в Україні