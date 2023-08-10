Також головною передумовою переговорів так і залишається вивід російських військ. Однак наразі окупанти не планують зупиняти терор.

Дивіться також Точка неповернення для Росії: чи стане саміт у Джидді новою Касабланкою і яка роль Китаю

Умови переговорів з Росією

Україна не буде домовлятися ні про що з Владіміром Путіним. Кулеба заявив, що українці ніколи не побачать Зеленського та Путіна за одним столом.

Путін не партнер (для переговорів – 24 Канал). Він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна і Зеленського за одним столом,

– сказав міністр.

Дмитро Кулеба заявив що Росія вже зробила все можливе зло для України з моменту повномасштабного вторгнення. Він переконаний, що найгірше, що могло статися – сталося. Україну більше не здивувати. Він додав, що країна буде боротися далі, адже більше немає варіантів.

Росіянам ніхто вже не вірить. Перш ніж піти на переговори Україна має впевнитись, що все серйозно – що Росія не планує напасти знову через деякий час. Щодо механізму, то для домовленостей Україна може використати посередників – як це було з зерновою угодою.

Важливо! Україна не укладала угоду щодо "зернового коридору" безпосередньо з Росією. Як посередника країни використовували Туреччину та ООН. Тобто один документ з ними підписала Україна, а інший Росія.

Україна продовжить шукати рішення, проте наразі до цього немає передумов. Російські війська продовжують воювати на українській землі.

Переговори щодо закінчення війни в Україні