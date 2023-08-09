Ізраїльський журналіст Цві Зільбер поділився думками з 24 Каналом, він вважає, що Україна повинна достукатися до Заходу і сказати очевидну річ. Перепочинок у війні дасть Путіну можливість набратися сил та знову напасти на Україну, тому диктаторський режим треба добити.

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Зараз переговори з Путіним – відтягування війни на невизначений час

Захід витратив колосальні кошти на підтримку України у війні із загарбницькою Росією. Закінчитися війна повинна перемогою України, інакше – це дурість, вважає ізраїльський журналіст.

Хоча сучасний Захід більше нагадує Невілла Чемберлена, ніж Вінстона Черчилля. Сьогодні потрібний Черчилль. Був такий Борис Джонсон. Ріші Сунак ніби теж підтримує Україну, але все одно це не Черчилль,

– додав журналіст.

Європарламент повідомив, що найближчим часом почнуться консультації щодо вступу України та Молдови в ЄС. Після цього повинні стартувати переговори щодо надання Грузії статусу кандидата в Європейський Союз.



Ізраїльський журналіст розповів, чим загрожують переговори з Путіним: дивіться відео

"Я вважаю, що місія України – донести західним країнам, тим же The New York times, CNN одну очевидну річ. Зараз будь-яка зупинка вогню або переговори з Путіним означають відтягування війни на невизначений час. За цей час Путін виробить потрібно кількість снарядів та ракет, й знову нападе на Україну", – підкреслив Зільбер.

Режим Путіна мають добити

Нещодавно в Росії видали підручники з історії, які подаються в безапеляційній формі. У російських дітей забрали можливість зіставляти факти та логічно мислити. Натомість усі підручники складені у стилі Радянського союзу – має бути лише так і не інакше.

Діти, які виростуть на підручниках Мединського, хотітимуть воювати з Україною та всім світом. Тому путінський режим треба добити й тоді це буде перемога,

– зазначив ізраїльський журналіст.

Перепочинок у війні дасть Путіну можливість набратися сил та знову вдертися в Україну.

Заходу варто почути Україну

Україні важко буде оговтатися від війни: пів країни знищено, велика кількість людей вимушено виїхали до іноземних держав.

Існує лише один сценарій допомоги Україні після закінчення війни – країни Заходу повинні виділити надзвичайно великі кошти для того, аби держава могла розвиватися далі.

Потрібний буде якийсь план Маршалла,

– додав Цві Зільбер.

Він зауважив, що вкрай важко буде залучити нових інвесторів, коли залишатиметься загроза повторного нападу з боку Росії. Тому Україні вкрай важливо донести усьому світу, що будь-яке припинення вогню або переговори з Путіним – відтягування війни на невизначений термін.

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