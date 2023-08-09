Израильский журналист Цви Зильбер поделился мнениями с 24 Каналом, он считает, что Украина должна достучаться до Запада и сказать очевидную вещь. Передышка в войне даст Путину возможность набраться сил и снова напасть на Украину, поэтому диктаторский режим нужно добить.

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Сейчас переговоры с Путиным – оттягивание войны на неопределенное время

Запад потратил колоссальные средства на поддержку Украины в войне с захватнической Россией. Закончиться война должна победой Украины, иначе это глупость, считает израильский журналист.

Хотя современный Запад больше напоминает Невилла Чемберлена, чем Уинстона Черчилля. Сегодня нужен Черчилль. Был таков Борис Джонсон. Риши Сунак вроде бы тоже поддерживает Украину, но все равно это не Черчилль,

– добавил журналист.

Европарламент сообщил, что в ближайшее время начнутся консультации по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. После этого должны стартовать переговоры о предоставлении Грузии статуса кандидата в Европейский Союз.



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"Я считаю, что миссия Украины – донести западным странам, тем же The New York times, CNN, одну очевидную вещь. Сейчас любая остановка огня или переговоры с Путиным означают оттягивание войны на неопределенное время. За это время Путин произведет необходимое количество снарядов и ракет, и снова нападет на Украину", – подчеркнул Зильбер.

Режим Путина должны добить

Недавно в России издали учебники по истории, подаваемые в безапелляционной форме. У русских детей отняли возможность сопоставлять факты и логически мыслить. Все учебники составлены в стиле Советского союза – должно быть только так и не иначе.

Дети, которые вырастут на учебниках Мединского, будут хотеть воевать с Украиной и всем миром. Поэтому путинский режим надо добить и тогда это будет победа,

– отметил израильский журналист.

Отдых в войне даст Путину возможность набраться сил и снова ворваться в Украину.

Западу следует услышать Украину

Украине трудно будет оправиться от войны: пол страны уничтожено, большое количество людей вынужденно уехали в иностранные государства.

Существует лишь один сценарий помощи Украине после окончания войны – страны Запада должны выделить очень большие средства для того, чтобы государство могло развиваться дальше.

Требуется какой-то план Маршалла,

– добавил Цви Зильбер.

Он отметил, что крайне тяжело будет привлечь новых инвесторов, когда будет оставаться угроза повторного нападения со стороны России. Поэтому Украине крайне важно донести до всего мира, что любое прекращение огня или переговоры с Путиным – оттягивание войны на неопределенный срок.

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