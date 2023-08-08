Об этом сообщили британские разведчики. По их данным, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает ресурсы для Росгвардии как одной из ключевых организаций по обеспечению режима безопасности.

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Почему Путин вооружил Росгвардию тяжелой техникой

Известно, что разветвленная организация, насчитывающая до 200 000 военнослужащих на передовой, Росгвардия была создана в современном виде в 2016 году и возглавляется бывшим телохранителем Путина Виктором Золотовым.

Решение усилить силы было принято после неудачного мятежа ЧВК "Вагнера" в июне 2023 года,

– заявили разведчики.

По их мнению, несмотря на утверждение Золотова, что его силы "отлично" показали себя во время мятежа, нет никаких доказательств того, что Росгвардия совершила какие-либо эффективные действия против "Вагнера". Хотя это была именно та угроза внутренней безопасности, для реагирования на которую эта структура была создана.

"Поскольку Золотов предполагал, что тяжелая техника должна включать артиллерию и ударные вертолеты, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает ресурсы для Росгвардии как одной из ключевых организаций для обеспечения режима безопасности", – подчеркнули в разведке Британии.

Что этому предшествовало