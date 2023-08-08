Об этом сообщили британские разведчики. По их данным, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает ресурсы для Росгвардии как одной из ключевых организаций по обеспечению режима безопасности.
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Почему Путин вооружил Росгвардию тяжелой техникой
Известно, что разветвленная организация, насчитывающая до 200 000 военнослужащих на передовой, Росгвардия была создана в современном виде в 2016 году и возглавляется бывшим телохранителем Путина Виктором Золотовым.
Решение усилить силы было принято после неудачного мятежа ЧВК "Вагнера" в июне 2023 года,
– заявили разведчики.
По их мнению, несмотря на утверждение Золотова, что его силы "отлично" показали себя во время мятежа, нет никаких доказательств того, что Росгвардия совершила какие-либо эффективные действия против "Вагнера". Хотя это была именно та угроза внутренней безопасности, для реагирования на которую эта структура была создана.
"Поскольку Золотов предполагал, что тяжелая техника должна включать артиллерию и ударные вертолеты, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает ресурсы для Росгвардии как одной из ключевых организаций для обеспечения режима безопасности", – подчеркнули в разведке Британии.
Что этому предшествовало
- Владимир Путин после мятежа Пригожина готовит новенькую армию для внутреннего использования. Однако эта армия также вернет оружие в сторону Кремля.
- Михаил Подоляк обратил внимание на то, что Путин усиливает Росгвардию, передавая туда тяжелое вооружение и спецназ. Как говорит советник главы ОП, Путин хочет, чтобы Росгвардия защищала его.
- По словам Подоляка, причиной, по которой даже Росгвардия восстанет против руководителя Кремля, является любовь России к "сильному царю", которым Путин уже не является.