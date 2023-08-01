Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильському мовнику Globo відповів на заклики лідера Бразилії Лулу да Сілви щодо необхідності досягти миру дипломатичним шляхом.

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Росія має вийти з окупованих територій України

За словами Зеленського, дипломатичне вирішення війни можливе, якщо Росія виведе свої війська з окупованих територій України.

Якщо Росія вийде з нашої території – включиться дипломатія,

– сказав президент.

Він додав, що наразі не важливо у якому форматі працюватиме дипломатія. При цьому Зеленський підкреслив, що це найшвидший формат для завершення війни.

Раніше Зеленський заявив, що межі до повномасштабного вторгнення не є українськими кордонами, адже це була лінія зіткнення між Україною та окупантами.

Тому переговорний процес після виходу на ці межі неможливий – його можна перезапустити тільки у випадку, коли ЗСУ вийдуть на міжнародно визнані кордони нашої держави.

Також глава держави вважає, що Путін буде благати про перемовини, коли ЗСУ вийдуть на межі Криму.

Україна шукає шляхи завершення війни