Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильському мовнику Globo відповів на заклики лідера Бразилії Лулу да Сілви щодо необхідності досягти миру дипломатичним шляхом.
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Росія має вийти з окупованих територій України
За словами Зеленського, дипломатичне вирішення війни можливе, якщо Росія виведе свої війська з окупованих територій України.
Якщо Росія вийде з нашої території – включиться дипломатія,
– сказав президент.
Він додав, що наразі не важливо у якому форматі працюватиме дипломатія. При цьому Зеленський підкреслив, що це найшвидший формат для завершення війни.
Раніше Зеленський заявив, що межі до повномасштабного вторгнення не є українськими кордонами, адже це була лінія зіткнення між Україною та окупантами.
Тому переговорний процес після виходу на ці межі неможливий – його можна перезапустити тільки у випадку, коли ЗСУ вийдуть на міжнародно визнані кордони нашої держави.
Також глава держави вважає, що Путін буде благати про перемовини, коли ЗСУ вийдуть на межі Криму.
Україна шукає шляхи завершення війни
- У Саудівській Аравії відбудеться зустріч радників лідерів держав щодо реалізації формули миру Зеленського. Перша зустріч у такому форматі відбулася в червні у Копенгагені.
- Україна залучає країни Заходу, Сходу, Півночі та Півдня. У саміті візьмуть участь 30 країн, включно з Індонезією, Єгиптом, Мексикою, Бразилією, Чилі й Замбією.
- США та Європа сподіваються, що саміт допоможе залучити до підтримки України якомога більше країн Глобального Півдня, зокрема Китай. У Росії, яку не запросили на саміт, вже висловили "обурення".