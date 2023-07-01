Про це заявив Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Києві, повідомляє 24 Канал. Глава держави підкреслив, що мова йде про вихід наших військ на міжнародно визнані кордони, а не межі до 24 лютого 2022 року.

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Тільки одна умова для перемовин з Росією

Володимир Зеленський підкреслив, що межі до повномасштабного вторгнення не є нашими кордонами, адже це була лінія зіткнення між Україною та окупантами. Тому переговорний процес після виходу на ці межі неможливий – його можна перезапустити тільки у випадку, коли ЗСУ вийдуть на міжнародно визнані кордони нашої держави.

Тому ми ще раз наголошуємо: Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах. На наших реальних кордонах згідно з міжнародним правом,

– підкреслив Зеленський.

Головне про переговори з Росією

Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення, відбулося кілька раундів переговорів між українською делегацією та представниками країни-терориста. Зокрема, перша зустріч відбувалася у Білорусі.

Після деокупації Київщини, коли весь світ жахнувся від звірств росіян, зокрема у Бучі, Україна зупинила переговори. Після цього у Кремлі неодноразово говорили про нібито готовність до розмови і скаржилися на небажання України вести діалог.

У вересні 2022 року Росія провела псевдореферендуми на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей і проголосила про анексію цих регіонів з "приєднанням до Росії". Як наслідок, РНБО офіційно ухвалила рішення, яке забороняє проводити переговори з чинним російським керівництвом. Тобто Україна не відмовилася від діалогу, однак перемовин не буде, поки очільником Кремля є диктатор Владімір Путін.