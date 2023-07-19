Лула да Сілва знову використав проросійську риторику. Як пише видання, сталося це на саміті лідерів ЄС, Латинської Америки та Карибського басейну, що проходив у Брюсселі 17 − 19 липня.

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Що сказав президент Бразилії цього разу

Бразильський політик не захотів засуджувати російську агресію. Також він заявив про нібито "втому" світу від війни в Україні.

Світ починає втомлюватися. Країни починають втомлюватися. Тож настане момент, коли буде мир. І тоді має бути група країн, здатних розмовляти з Росією та Україною,

– сказав він.

Окрім цього президент Бразилії розкритикував Володимира Зеленського та Джо Байдена. Він заявив, що український та американський лідери буцімто "також винні в тому, що не змогли продовжити переговори з Владіміром Путіним".

Чим завершився цей саміт

Як зазначає видання, Лула да Сілва своїм вчинком розчарував держави-члени ЄС та одночасно укріпив позиції країн Латинської Америки, зокрема, Куби та Венесуели. Адже вони виступали проти "жорстких формулювань" щодо російської агресії. Один з високопоставлених дипломатів повідомив ЗМІ, що бразильський президент "боявся засмутити" Москву.

Джерела видання серед європейської дипломатії водночас вважають остаточну заяву, яка була ухвалена на цьому саміті, великим досягненням. Бо в ній є формулювання "війна Росії проти України". Однак ця декларація не засудила достатнім чином російську агресію через її "розмитий текст" та "делікатність по обидва боки Атлантики".

До слова, заяву відмовилася підписати лише одна країна. Це Нікарагуа.

Лула да Сілва неодноразово змінював думку щодо України та Росії