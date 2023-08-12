Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время прямого эфира с Вадимом Карпьяком. Министр подчеркнул, что такие "меседжи" уже раздаются от разных лидеров стран, передает 24 Канал.

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Почему новый дипломатический сезон будет "трудным"

Кулеба подчеркнул, что Украина будет продолжать борьбу и обязательно победит на фронте. Однако осень – "будет тяжелой".

Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень,

– сообщил Кулеба.

Министр пояснил, что осенью будет много международных саммитов, которые будут "трудными" в дипломатическом смысле. Кулеба подчеркнул, что на таких мероприятиях Украине необходимо количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки.

По его словам, на встрече с дипломатами Президент Украины Владимир Зеленский ставил задачи по проведению саммита, посвященного украинской "формуле мира". Также обсуждался вопрос привлечения филантропов к восстановлению Украины, а также организации зерновых коридоров.

Кроме того, раздаются "голоса", что якобы необходимо начинать переговоры с Россией. Кулеба заявил, что сейчас Украина должна делать все, чтобы эти "голоса" стихли.

"Второе – ты же видишь все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужно переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", – подчеркнул Кулеба.

При каких условиях начнутся переговоры с агрессором

Кулеба заявил, что Украина может провести переговоры с Россией Однако для этого необходимо, чтобы Кремль вывел все войска. Кроме того, договариваться с российским диктатором Украина тоже не собирается.

"Путин не партнер (для переговоров – 24 Канал). Он совершил слишком много очень серьезных преступлений. Существуют другие дипломатические способы опосредованной борьбы. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", – подчеркнул Кулеба.

Прежде чем пойти на переговоры, Украина должна убедиться, что все серьезно – что Россия не планирует напасть снова через некоторое время. Что касается механизма, то для договоренностей Украина может использовать посредников – как это было с зерновым соглашением.