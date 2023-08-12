Об этом в своем телеграмме рассказал Андрей Ермак. Сообщение появилось после полуночи 12 августа. По его словам, количество стран продолжает расти.

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В предыдущий раз было 43 страны

Если в прошлый раз (на встрече 5 августа в Джидде – 24 Канал) у нас было 43 страны, сегодня их уже 58. И это еще не конец, и еще я могу сказать, что у нас есть большое количество стран, желающих присоединиться,

– подчеркнул Ермак в эфире телемарафона.

По его словам, уже создали 10 групп с каждым пунктом "формулы мира". В группах будут работать украинские специалисты. Кроме того, будут привлекаться международные эксперты.

"Наш план – разработать эту детальную программу по каждому пункту нашей формулы и сделать это уже до конца этого месяца. Для того чтобы уже через месяц, как мы договорились в Джидде, мы могли провести следующее заседание на уровне советников и уже обсуждать дату и место проведение саммита", – добавил Ермак.

Что этому предшествовало