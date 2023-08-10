Президент ОАЭ вдруг намерен организовать встречу между лидером Украины Владимиром Зеленским и диктатором Путиным. Более подробно о дипломатических усилиях Ближнего Востока уладить войну в Украине рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.
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ОАЭ хотят организовать встречу Зеленского с Путиным
Как пишет ведущая франкоязычная газета Ливана L'Orient-Le Jour, президент ОАЭ Мухаммад бин Заид планирует организовать встречу между лидером Украины Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным во время Конференции ООН по вопросам изменения климата.
Дело в том, что эта конференция намечена на 30 ноября этого года именно в Дубае. Как пишет издание, инициатива по организации встречи возникла по просьбе Папы Римского Франциска в координации с некоторыми европейскими государствами.
Согласно данным западных дипломатов, многие европейские страны продолжают контакт с Абу-Даби, чтобы поддержать инициативу, поскольку ОАЭ может воспользоваться своим геополитическим положением, чтобы добиться прекращения огня на территории Украины.
Цель организации встречи состоит в том, чтобы начать диалог, который в будущем смог бы положить конец войне. Но издание добавляет, что якобы идея об организации встречи Зеленского и Путина возникла еще во время визитов Мухаммада бин Заида в Россию. И что важно, издание уверяет, что в Вашингтоне знают об инициативе.
Однако такая инициатива выглядит довольно странно, ведь Украина откровенно заявляла уже неоднократно – диалога с диктатором Путиным не будет.
Впрочем, интересно, что в Госдепе США не исключают инициативу ОАЭ, но добавляют, что последнее слово все равно будет за Украиной. С другой стороны, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что вся проблема кроется в лице диктатора Путина, даже не пытающегося приблизить завершение войны.
В Украине отвергли идею встречи Зеленского с Путиным
Вместе с тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что прямых переговоров Владимира Зеленского с российским диктатором Путиным не будет. По его словам, Украина сможет вести переговоры с Россией после вывода ее войск с нашей территории, но не с Путиным.
Мол, эта цель может быть достигнута посредством сочетания войны и дипломатии. И наши военные занимаются первым, их задача подтолкнуть россиян к отступлению и дать понять, что лучше говорить, чем сражаться.
Говоря о том, с кем можно вести переговоры, если не с Путиным, Кулеба привел пример зернового соглашения: оно было заключено при посредничестве ООН и президента Турции, а между Украиной и Россией прямого соглашения не было. Следовательно, здесь может сработать подобный механизм.
Остаться нейтральным уже не получится
Сегодня у Запада могут возникнуть вопросы к ОАЭ относительно их позиции по России. После саммита в Саудовской Аравии по поводу украинской формулы мира стало вполне понятно, что оставаться просто нейтральным уже не получится.
Даже Китай и другие страны Глобального Юга начали диалог о завершении войны без России.
Конечно, тот же Китай все еще не изменил своей позиции по поддержке России. Политика Китая непрозрачна, но его приоритеты в войне в Украине достаточно противоречивы.
Партнерство с Россией – это, с одной стороны, демонстрация того, что, в противоположность США и их союзникам, есть еще и полярный альянс. Но с этим уже возникли проблемы – страны Глобального Юга пошли на диалог с Западом, поэтому они явно не в восторге от идеи Пекина и Москвы.
С другой стороны, Китай понимает, что дальнейшая война в Украине и ее поддержка Пекином – удар по амбициям КНР в Европе, которая является главным торговым партнером. Поэтому даже Китай уже заявляет, что готов и дальше искать пути решения войны со всем мировым сообществом.
Но относительно позиции Китая довольно точно высказались в редакционной колонке The Washington Post – действия Пекина говорят больше, чем слова. И это уже имеет свои последствия для Китая. К примеру, Байден все же подписал сокращение инвестиций американскими компаниями в экономику Поднебесной.
Геополитический контекст встречи в Джидде
Впрочем, стоит вернуться к переговорам по формуле мира Украины в Джидде. Стоит посмотреть именно геополитический контекст, который, на первый взгляд, не касается Украины, но именно он влияет на позицию тех стран, которые до сих пор называют себя нейтральными.
Дело в том, что только за неделю до переговоров в Джидде по Украине там же прошли другие переговоры – между Саудовской Аравией и США.
В частности, речь идет о попытках США подтолкнуть Саудовскую Аравию к официальному признанию Израиля в обмен на уступки палестинцам, гарантии безопасности и даже помощь в разработке гражданской ядерной программы.
Саудовская Аравия может стать главным игроком региона
Если все это реализуется – Саудовская Аравия станет главным игроком региона. Сейчас официальные лица США выразили осторожный оптимизм по поводу того, что в течение следующих 9–12 месяцев они смогут наработать детали того, что станет важнейшим ближневосточным мирным соглашением за поколение. И китайский фактор здесь тоже играет свою роль.
По сути США стремятся создать региональный альянс безопасности, способный противостоять угрозам со стороны Ирана при ограниченном американском присутствии. И подписание соглашения между Израилем и Саудовской Аравией этому будет только способствовать.
И вот теперь чиновники заявили, что США могут получить гарантии Саудовской Аравии, что она не позволит Китаю строить военные базы в королевстве.
И именно этот вопрос, как пишет WSJ, в свое время стал болезненным между администрацией Байдена и ОАЭ. Также США требуют, чтобы саудиты не отказывались от доллара в расчетах за нефть в пользу китайского юаня.
Также ожидается, что США будут искать способы положить конец вражде вокруг цен на нефть, вызванную повторными сокращениями добычи в Саудовской Аравии, что в определенной степени играет на руку Кремлю.