Президент ОАЭ вдруг намерен организовать встречу между лидером Украины Владимиром Зеленским и диктатором Путиным. Более подробно о дипломатических усилиях Ближнего Востока уладить войну в Украине рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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ОАЭ хотят организовать встречу Зеленского с Путиным

Как пишет ведущая франкоязычная газета Ливана L'Orient-Le Jour, президент ОАЭ Мухаммад бин Заид планирует организовать встречу между лидером Украины Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным во время Конференции ООН по вопросам изменения климата.

Дело в том, что эта конференция намечена на 30 ноября этого года именно в Дубае. Как пишет издание, инициатива по организации встречи возникла по просьбе Папы Римского Франциска в координации с некоторыми европейскими государствами.

Согласно данным западных дипломатов, многие европейские страны продолжают контакт с Абу-Даби, чтобы поддержать инициативу, поскольку ОАЭ может воспользоваться своим геополитическим положением, чтобы добиться прекращения огня на территории Украины.

Цель организации встречи состоит в том, чтобы начать диалог, который в будущем смог бы положить конец войне. Но издание добавляет, что якобы идея об организации встречи Зеленского и Путина возникла еще во время визитов Мухаммада бин Заида в Россию. И что важно, издание уверяет, что в Вашингтоне знают об инициативе.

Однако такая инициатива выглядит довольно странно, ведь Украина откровенно заявляла уже неоднократно – диалога с диктатором Путиным не будет.

Впрочем, интересно, что в Госдепе США не исключают инициативу ОАЭ, но добавляют, что последнее слово все равно будет за Украиной. С другой стороны, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что вся проблема кроется в лице диктатора Путина, даже не пытающегося приблизить завершение войны.

В Украине отвергли идею встречи Зеленского с Путиным

Вместе с тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что прямых переговоров Владимира Зеленского с российским диктатором Путиным не будет. По его словам, Украина сможет вести переговоры с Россией после вывода ее войск с нашей территории, но не с Путиным.

Мол, эта цель может быть достигнута посредством сочетания войны и дипломатии. И наши военные занимаются первым, их задача подтолкнуть россиян к отступлению и дать понять, что лучше говорить, чем сражаться.

Говоря о том, с кем можно вести переговоры, если не с Путиным, Кулеба привел пример зернового соглашения: оно было заключено при посредничестве ООН и президента Турции, а между Украиной и Россией прямого соглашения не было. Следовательно, здесь может сработать подобный механизм.

Итак, сама инициатива президента ОАЭ уже изначально выглядит невыполнимой. Но следует понимать, что ОАЭ не просто так решили начать свои дипломатические усилия. Причина довольно проста – Абу-Даби также стремятся сыграть свою роль, чтобы потом можно было представить себя в роли миротворца или посредника.

Остаться нейтральным уже не получится

Сегодня у Запада могут возникнуть вопросы к ОАЭ относительно их позиции по России. После саммита в Саудовской Аравии по поводу украинской формулы мира стало вполне понятно, что оставаться просто нейтральным уже не получится.

Даже Китай и другие страны Глобального Юга начали диалог о завершении войны без России.

Конечно, тот же Китай все еще не изменил своей позиции по поддержке России. Политика Китая непрозрачна, но его приоритеты в войне в Украине достаточно противоречивы.

Партнерство с Россией – это, с одной стороны, демонстрация того, что, в противоположность США и их союзникам, есть еще и полярный альянс. Но с этим уже возникли проблемы – страны Глобального Юга пошли на диалог с Западом, поэтому они явно не в восторге от идеи Пекина и Москвы.

С другой стороны, Китай понимает, что дальнейшая война в Украине и ее поддержка Пекином – удар по амбициям КНР в Европе, которая является главным торговым партнером. Поэтому даже Китай уже заявляет, что готов и дальше искать пути решения войны со всем мировым сообществом.

Но относительно позиции Китая довольно точно высказались в редакционной колонке The Washington Post – действия Пекина говорят больше, чем слова. И это уже имеет свои последствия для Китая. К примеру, Байден все же подписал сокращение инвестиций американскими компаниями в экономику Поднебесной.

Геополитический контекст встречи в Джидде

Впрочем, стоит вернуться к переговорам по формуле мира Украины в Джидде. Стоит посмотреть именно геополитический контекст, который, на первый взгляд, не касается Украины, но именно он влияет на позицию тех стран, которые до сих пор называют себя нейтральными.

Дело в том, что только за неделю до переговоров в Джидде по Украине там же прошли другие переговоры – между Саудовской Аравией и США.

В частности, речь идет о попытках США подтолкнуть Саудовскую Аравию к официальному признанию Израиля в обмен на уступки палестинцам, гарантии безопасности и даже помощь в разработке гражданской ядерной программы.

Саудовская Аравия может стать главным игроком региона

Если все это реализуется – Саудовская Аравия станет главным игроком региона. Сейчас официальные лица США выразили осторожный оптимизм по поводу того, что в течение следующих 9–12 месяцев они смогут наработать детали того, что станет важнейшим ближневосточным мирным соглашением за поколение. И китайский фактор здесь тоже играет свою роль.

По сути США стремятся создать региональный альянс безопасности, способный противостоять угрозам со стороны Ирана при ограниченном американском присутствии. И подписание соглашения между Израилем и Саудовской Аравией этому будет только способствовать.

И вот теперь чиновники заявили, что США могут получить гарантии Саудовской Аравии, что она не позволит Китаю строить военные базы в королевстве.

И именно этот вопрос, как пишет WSJ, в свое время стал болезненным между администрацией Байдена и ОАЭ. Также США требуют, чтобы саудиты не отказывались от доллара в расчетах за нефть в пользу китайского юаня.

Также ожидается, что США будут искать способы положить конец вражде вокруг цен на нефть, вызванную повторными сокращениями добычи в Саудовской Аравии, что в определенной степени играет на руку Кремлю.

Следовательно, в такой ситуации, считают аналитики, Китай начнет терять свои позиции, если и дальше будет занимать в основном пророссийскую позицию. В то же время страны Ближнего Востока в партнерстве с Западом могут только усилить свое геополитическое влияние.