Про це у своєму телеграмі розповів Андрій Єрмак. Допис з'явився після півночі 12 серпня. За його словами, кількість країн продовжує рости.
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Попереднього разу було 43 країни
Якщо минулого разу (на зустрічі 5 серпня у Джидді – 24 Канал) в нас було 43 країни, сьогодні їх уже 58. І це ще не кінець, і ще я можу сказати, що в нас є велика кількість країн, яка хоче приєднатися,
– наголосив Єрмак в ефірі телемарафону.
За його словами, уже створили 10 груп з кожним пунктом "формули миру". У відповідних групах працюватимуть українські спеціалісти. Крім того, залучатимуть міжнародних експертів.
"Наш план – розробити цю детальну програму за кожним пунктом нашої формули та зробити це вже до кінця цього місяця. Для того, щоб уже через місяць, як ми домовилися в Джидді, ми могли провести наступне засідання на рівні радників і вже обговорювати дату та місце проведення саміту", – додав Єрмак.
Що цьому передувало
- Зауважимо, що 5 серпня у Саудівській Аравії пройшла зустріч. Вона стосувалася майбутнього саміту "формули миру", запропонованого офіційним Києвом.
- Це вже друга зустріч щодо саміту. Перша відбулася у Копенгагені. У Джидді взяли участь радники з нацбезпеки та політичні радники 43 держав.
- Зокрема мовиться про ті, які не входять до так званого західного табору: Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР. Глава МЗС України участь Китаю назвав "суперпроривом". Що стосується Росії, то її ніхто не запрошував.
- Андрій Єрмак озвучив плани після зустрічі у Саудівській Аравії. За його словами, наша держава планує провести два саміти. Один із них – із залученням країни-агресорки.
- Напередодні у нас вийшов черговий аналітичний матеріал. Цього разу ведучий 24 Каналу Олексій Печій звернув увагу на залученість ОАЕ. Водночас він пояснив, яку мету переслідує Абу-Дабі у прагненні переговорів між Україною та Росією.