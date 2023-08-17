Соответствующее заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг после комментариев руководителя аппарата генерального секретаря Альянса относительно территориальных уступок со стороны Украины.
Смотрите также "Генеральная уборка" в НАТО после скандальных заявлений: Politico рассказали о настроениях в Альянсе
Столтенберг заверил Украину в поддержке со стороны НАТО
Столтенберг подчеркнул, что именно Украина решает, когда придет время для мирных переговоров. По его словам, позиция Украины имеет ключевое значение в принятии тех или иных решений.
Именно украинцы, и только украинцы, могут решить, когда наступят условия для переговоров, и кто может решить за столом переговоров, что является приемлемым решением,
– сказал Столтенберг.
Генсек НАТО в который раз напомнил, что роль Альянса заключается в поддержке Украины. Ему пришлось оправдываться за слова руководителя аппарата генсека НАТО Стиана Йенссена, который сказал, что Украина может отдать территорию России в рамках соглашения по прекращению войны.
Впоследствии Йенссен заявил, что сожалеет о своих высказываниях, и сказал, что не должен был так говорить.
Столтенберг заверил, что НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне.
"Его (Йенссена – 24 Канал) послания, и это мое главное сообщение, которое является главным посланием НАТО, заключается в том, что политика НАТО неизменна – мы будем поддерживать Украину, пока она не победит в войне", – резюмировал он.
Что известно о заявлении представителя НАТО
- Представитель НАТО предположил, что Украина может стать членом Альянса, если отдаст России уже захваченные территории. Важно отметить, что Йенссен не утверждал, что это поможет закончить войну и Украина в конечном итоге станет членом НАТО.
- В то же время он предположил, что это может быть одной из частей завершения войны, развязанной Россией.
- В МИД Украины резко отреагировали на заявление представителя НАТО и подчеркнули, что подобного рода разговоры "совершенно неприемлемы". Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет отказываться от своих территорий для вступления в НАТО.
- Другой представитель НАТО заверил, что Альянс будет поддерживать Украину.