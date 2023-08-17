Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет отказываться от своих территорий для вступления в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг имеет четкую позицию по отношению к Украине.

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Позиция остается неизменной

Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление руководителя аппарата НАТО Стиана Йенсена о том, что якобы Украина может стать членом альянса в обмен на территории, которые оккупировала Россия.

Президент неоднократно общался с генеральным секретарем Столтенбергом, я поддерживаю с ним очень тесные отношения и уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как у Украины – никакой торговли украинскими территориями быть не может,

– сказал министр.

По словам Кулебы, позиция генерального секретаря НАТО остается неизменной.

Кулеба отметил, что украинское руководство работает над тем, чтобы Украина как можно скорее присоединилась к НАТО, а не обсуждает подобные опции.

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