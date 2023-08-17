Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде відмовлятися від своїх територій для вступу в НАТО. Генсек альянсу Єнс Столтенберг має чітку позицію щодо України.

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Позиція залишається незмінною

Дмитро Кулеба прокоментував заяву керівника апарату НАТО Стіана Єнссена про те, що нібито Україна може стати членом альянсу в обмін на території, які окупувала Росія.

Президент неодноразово спілкувався з генеральним секретарем Столтенбергом, я підтримую з ним дуже тісні стосунки та запевняю вас, що позиція генсека є абсолютно чіткою і саме такою, як в України, – жодної торгівлі українськими територіями бути не може,

– сказав міністр.

За словами Кулеби, позиція генерального секретаря НАТО залишається незмінною.

Кулеба зазначив, що українське керівництво працює над тим, щоб Україна якнайшвидше приєдналась до НАТО, а не обговорює подібні опції.

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