Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде відмовлятися від своїх територій для вступу в НАТО. Генсек альянсу Єнс Столтенберг має чітку позицію щодо України.
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Позиція залишається незмінною
Дмитро Кулеба прокоментував заяву керівника апарату НАТО Стіана Єнссена про те, що нібито Україна може стати членом альянсу в обмін на території, які окупувала Росія.
Президент неодноразово спілкувався з генеральним секретарем Столтенбергом, я підтримую з ним дуже тісні стосунки та запевняю вас, що позиція генсека є абсолютно чіткою і саме такою, як в України, – жодної торгівлі українськими територіями бути не може,
– сказав міністр.
За словами Кулеби, позиція генерального секретаря НАТО залишається незмінною.
Кулеба зазначив, що українське керівництво працює над тим, щоб Україна якнайшвидше приєдналась до НАТО, а не обговорює подібні опції.
Представник НАТО запропонував віддати частину України Росії
- Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен, припустив, що Україна нібито зможе отримати членство в Альянсі після того, як піде Росії на територіальні поступки. За даними західних ЗМІ, він вважає, що це могло б стати однією з умов завершення війни.
- В НАТО прокоментували заяву свого представника, який припускав "обмін" тимчасово окупованих територій України на її членство в Альянсі. Інший представник блоку висловив вже офіційну позицію.
- Співрозмовник запевнив у повній підтримці Альянсом державного суверенітету і територіальної цілісності України. Він нагадав, що лідери країн-членів НАТО підтверджували цю позицію на нещодавньому саміті у Вільнюсі.