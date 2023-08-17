НАТО було "в режимі очищення" після слів Стіана Єнссена, глави канцелярії генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Раніше він заявив про те, що Україна може поступитися Росії своєю територією – і так отримати членство в Альянсі, фактично обміняти території на безпеку.

Дивіться також Україна працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт G20 в Індії, – МЗС

Що пишуть у західних ЗМІ

Politico назвало заяву Єнссена вражаючою. Видання підкреслює: високопосадовець працює в НАТО понад десять років і рідко виступає на публіці. До того раніше такі заяви від офіційних осіб не звучали – навіть якщо припустити, що про це говорять за лаштунками.

Колеги здивовані словами Єнссена та називають їх великою помилкою.

Він не має на це мандата, і озвучування цього, безумовно, не допоможе Україні,

– каже один із дипломатів.

Видання відзначає, що заява збурила світових політиків і дипломатів. Особлива небезпека полягає у тому, що "Москва пропускала все це через кремлівську пропагандистську машину". Росіяни підхопили це задля того, щоб розганяти в інформаційному просторі наративи стосовно розколу між західними союзниками та "обману українців", мовляв, зараз уже точно стало ясно, що Україні зась у НАТО.

Західні чиновники вказують на свою відданість територіальній цілісності України та запевняють: "такий компроміс ніколи не обговорювався на раді союзників".

Утім, Politico наводить слова одного з українських чиновників, який побажав залишитися анонімним.

Ці коментарі доводять, що наші побоювання небезпідставні, що існують певні дискусії щодо використання членства в НАТО як розмінної монети в переговорах з Росією,

– цитують журналісти.

Дивіться також Сотні шпигунів, антени та РПЦ: як Росія роками створювала агентурну мережу в Брюсселі

Як розгорталася ситуація