НАТО було "в режимі очищення" після слів Стіана Єнссена, глави канцелярії генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Раніше він заявив про те, що Україна може поступитися Росії своєю територією – і так отримати членство в Альянсі, фактично обміняти території на безпеку.
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Що пишуть у західних ЗМІ
Politico назвало заяву Єнссена вражаючою. Видання підкреслює: високопосадовець працює в НАТО понад десять років і рідко виступає на публіці. До того раніше такі заяви від офіційних осіб не звучали – навіть якщо припустити, що про це говорять за лаштунками.
Колеги здивовані словами Єнссена та називають їх великою помилкою.
Він не має на це мандата, і озвучування цього, безумовно, не допоможе Україні,
– каже один із дипломатів.
Видання відзначає, що заява збурила світових політиків і дипломатів. Особлива небезпека полягає у тому, що "Москва пропускала все це через кремлівську пропагандистську машину". Росіяни підхопили це задля того, щоб розганяти в інформаційному просторі наративи стосовно розколу між західними союзниками та "обману українців", мовляв, зараз уже точно стало ясно, що Україні зась у НАТО.
Західні чиновники вказують на свою відданість територіальній цілісності України та запевняють: "такий компроміс ніколи не обговорювався на раді союзників".
Утім, Politico наводить слова одного з українських чиновників, який побажав залишитися анонімним.
Ці коментарі доводять, що наші побоювання небезпідставні, що існують певні дискусії щодо використання членства в НАТО як розмінної монети в переговорах з Росією,
– цитують журналісти.
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Як розгорталася ситуація
- У МЗС України різко відреагували на заяву Єнссена. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що це "абсолютно неприйнятно". Наша держава завжди виходила з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгує.
- Олексій Данілов назвав слова Єнссена вкидом і попередив: не треба випробовувати наші нерви. Михайло Подоляк сказав, що обмін територій на "парасольку" НАТО – це просто смішно.
- Сам Єнссен вибачився за свою заяву і визнав її помилкою. Мовляв, вона була "частиною більшої дискусії".
- У Білому домі заперечують існування таких дискусій. США вважають, що Україна в перспективі зможе стати членом НАТО.