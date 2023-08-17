Координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 16 серпня заперечив існування дискусій на цю тему. Він пояснив, що США показали свою позицію на саміті Альянсу у Вільнюсі, пише 24 Канал.

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Чи обговорювали США заяву посадовця НАТО

Джон Кірбі відповів на питання журналіста щодо того, чи була дискусія на тему обміну українських земель на членство в НАТО.

Нічого подібного. Це не так,

– заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому.

Він зауважив, що позиція США така – в перспективі Україна зможе стати членом НАТО, що підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі.

"На Вільнюському саміті Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства (України в НАТО – 24 Канал) може бути розроблений. Наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні", – запевнив Кірбі.

Додав, що наша держава досягає прогресу щодня й США продовжуватимуть підтримку України.

Що заявили у НАТО