Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге 16 августа отрицал существование дискуссий на эту тему. Он пояснил, что США показали свою позицию на саммите Альянса в Вильнюсе, пишет 24 Канал.
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Обсуждали ли США заявление чиновника НАТО
Джон Кирби ответил на вопрос журналиста о том, была ли дискуссия на тему обмена украинских земель на членство в НАТО.
Ничего подобного. Это не так,
– заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома.
Он отметил, что позиция США такова – в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, что подтвердило руководство стран-членов Альянса во время последнего саммита в Вильнюсе.
"На Вильнюсском саммите Альянс поддержал идею о том, что путь к членству (Украина в НАТО – 24 Канал) может быть разработан. В настоящее время основное внимание сосредоточено на помощи Украине в борьбе с российской агрессией и возвращении территорий, полностью принадлежащих Украине", – заверил. Кирби.
Добавил, что наше государство достигает прогресса каждый день и США будут продолжать поддержку Украины.
Что заявили в НАТО
- 15 августа руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Енссен предположил, что возможное решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила членство в НАТО. Однако он добавил, что это должен решать только Киев.
- В ответ на это заявление в украинском МИДе сказали, что подобного рода разговоры "совершенно неприемлемы". Ведь речь не может идти о том, чтобы Украина стала членом НАТО, уступив свою территориальную целостность.
- Впоследствии чиновник Альянса Стиан Енссен сказал, что допустил ошибку и добавил, что заявление "было частью большей дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине". В НАТО заверили, что их позиция относительно поддержки Украины не изменилась.