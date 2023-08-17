Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге 16 августа отрицал существование дискуссий на эту тему. Он пояснил, что США показали свою позицию на саммите Альянса в Вильнюсе, пишет 24 Канал.

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Обсуждали ли США заявление чиновника НАТО

Джон Кирби ответил на вопрос журналиста о том, была ли дискуссия на тему обмена украинских земель на членство в НАТО.

Ничего подобного. Это не так,

– заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома.

Он отметил, что позиция США такова – в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, что подтвердило руководство стран-членов Альянса во время последнего саммита в Вильнюсе.

"На Вильнюсском саммите Альянс поддержал идею о том, что путь к членству (Украина в НАТО – 24 Канал) может быть разработан. В настоящее время основное внимание сосредоточено на помощи Украине в борьбе с российской агрессией и возвращении территорий, полностью принадлежащих Украине", – заверил. Кирби.

Добавил, что наше государство достигает прогресса каждый день и США будут продолжать поддержку Украины.

Что заявили в НАТО