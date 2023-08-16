У НАТО заявили, що Єнссен допустив помилку. Окрім того, він поспішив пояснити, що його одіозна заява начебто "була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні".

Зверніть увагу Дивний вкид, – Данілов прокоментував одіозну заяву посадовця НАТО

Я не повинен був так говорити. Це була помилка,

– зізнався Єнссен.

Деталі скандалу

Єнссен раніше заявив, що Україна може стати частиною НАТО, якщо віддасть Росії тимчасово окуповані території. У МЗС України такі слова назвали абсолютно неприйнятними. Вони грають на руку Кремлю.

"Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії", – підкреслив речник МЗС Олег Ніколенко.

Олексій Данілов заяву Єнссена назвав "вкидом".

У відповідь неназваний представник Альянсу поспішив запевнити, що НАТО підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Окрім того, Альянс готовий надавати нашій країні допомогу стільки, скільки буде потрібно.