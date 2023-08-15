Позиція НАТО щодо України чітка та не змінилася. Про це журналістам повідомив неназваний представник Альянсу.

До теми У НАТО припустили, що Україна стане членом після поступок територій Росії: різка реакція МЗС

Скільки триватиме підтримка України з боку НАТО

Співрозмовник запевнив у повній підтримці Альянсом державного суверенітету і територіальної цілісності України. Він нагадав, що лідери країн-членів НАТО підтверджували цю позицію на нещодавньому саміті у Вільнюсі.

Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, й ми віддані досягненню справедливого та тривалого миру,

– сказав представник НАТО.

За його словами, наша держава має самостійно вирішувати, коли й на яких умовах досягти миру. Також він вказав на потребу у безпекових домовленостях, які б гарантували, що не буде повторення російсько-української війни.

Що цьому передувало

Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен, припустив, що Україна нібито зможе отримати членство в Альянсі після того, як піде Росії на територіальні поступки. За даними західних ЗМІ, він вважає, що це могло б стати однією з умов завершення війни.

Ця заява викликала шквал критики. В МЗС України назвали такі розмови абсолютно неприйнятними. Київ наголосив, що подібні наративи грають на руку Кремлю.

Також на це відреагував радник Андрія Єрмака. Михайло Подоляк здивувався "пропозиції" обміняти тимчасово окуповані Росією території на парасольку НАТО. Представник Офісу Президента наголосив, що країна-агресорка потім розпочне нову війну, якщо вона не зазначає нищівної поразки та не відповість за воєнні злочини.

Навіщо Україні членство в НАТО