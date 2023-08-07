Водночас він наголосив, що, вступивши в Альянс, наша країна не буде йти на територію Росії війною. Він зазначив, що це лише безпекове питання.
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Зеленський пояснив, чому Україна має вступити в НАТО
Президент України зазначив, що російська пропаганда намагається усіма силами завадити вступу України до Альянсу. Водночас він наголосив, що наш вступ підтримали б деякі країни-члени НАТО.
"Наприклад, країни Балтії, були б раді, якби українська армія була або була на їхній території, щоб їх захищати, але після війни", – сказав він.
Водночас Зеленський сказав, що нашій державі не потрібні бази ні з боку США, ні з інших країн-партнерів на території України. Але він наголосив, що нам потрібна безпека з боку Альянсу.
Де НАТО, там немає війни. І наше ставлення потрібно розглядати в рамках того факту, що країни, які входять до Альянсу, зробили це свого часу, тому що вони підозрювали, що Радянський Союз може повернутися, НАТО для України – це не атакувати чи йти в наступ на територію інших держав, а це, перш за все, звільнити нашу територію,
– наголосив глава держави.
Зеленський також спростував думку про те, що зі вступом у НАТО Україна може прийти на територію Росії, зазначивши, що "ми ніколи не хотіли ніякої війни". Тому питання вступу України до Альянсу, за словами президента, є "питанням нашої безпеки й захисту наших людей".
Зеленський також висловився щодо долі російського флоту
- Президент України прокоментував останні атаки по російських суднах у Чорному морі. За його словами, якщо армія цієї країни продовжить агресію у Чорному морі, то до кінця війни може лишитися без своїх кораблів.
- Водночас Зеленський підкреслив, що наразі Росія вчиняє справжню блокаду у Чорному морі. Він підкреслив, що наша держава може захищатися від цих дій справедливо.
- Наостанок глава держави сказав, що українська сторона хоче показати, що російська армія не здатна впливати на ситуацію у Чорному морі. До того ж Москва не здатна там встановити свій контроль.