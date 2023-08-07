Так, російських представників можуть залучити до переговорів на завершальному етапі війни проти нашої держави. Про це в ефірі телемарафону заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає 24 Канал.

Цікаво До кінця війни вони можуть лишитися без кораблів, – Зеленський про удари по російських суднах

Єрмак підбив підсумки зустрічі у Джидді

Очільник ОП зазначив, що на цій зустрічі взяли участь близько 40 країн, що втричі більше ніж було на попередній зустрічі щодо української "формули миру" в Копенгагені. Він сказав, що на саміті вдалося досягнути певних домовленостей.

Найважливіше те, що ми стали на крок ближче до реалізації української формули миру, яку минулого року запропонував наш президент. І з кожним кроком кількість країн, які безперечно поважають незалежність України, її територіальну цілісність та суверенітет і готові працювати над частиною або повністю над реалізації формули миру стає більше,

– наголосив він.

Водночас Єрмак зауважив, що більшою стає й ізоляція Росії. Крім того, на зустрічі також домовилися про те, що цей формат буде розширюватися, а також усі країни-учасники будуть надалі працювати над підготовкою проведення вже безпосередньо "саміту миру".

Єрмак підбив підсумки саміту у Джидді / Відео з телеграм-каналу Андрія Єрмака

"Після цього розпочнеться робота над реалізацією кожного із 10 пунктів, і, безумовно, десятого пункту, який вже буде юридично закріпляти закінчення цієї війни. Реалізації цієї ініціативи є частиною стратегії нашої перемоги", – сказав голова ОП.

Він також впевнений, що ця зустріч в Джидді ввійде в історію. Адже поки Росія несе війну, атакуючи українські міста, в тому числі Одесу, яка ж містом-побратимом Джидди, Україна продовжує воювати й говорить з цивілізованим світом про мир. Зокрема наша держава провела близько 30 двосторонніх зустрічей з країнами-членами саміту.

Єрмак сказав, коли Росію залучать у саміти щодо "формули миру"

Андрій Єрмак також зазначив, що після зустрічі у Саудівській Аравії, що відбулася в ці вихідні, Україна планує провести два ключових саміти щодо "формули миру". Один з них має затвердити "формулу миру", а інший – зафіксувати завершення війни.

Крім того, за словами Єрмака, у проміжку має відбутися кілька самітів присвячених кожному із пунктів "формули миру", де будуть розроблені шляхи їх виконання. Також Єрмак натякнув, що фінальний саміт може передбачати участь Росії.

Ми не обговорювали у Джидді будь-які терміни можливих переговорів з Росією. Але на момент закінчення війни необхідно буде залучати Росію,

– сказав він.

Наостанок Єрмак підкреслив, що без виконання пункту про виведення військ Росією з України цей план – неможливий. В цьому Україну підтримали й інші країни, які брали участь у саміті.

В ОП висловилися щодо участі Китаю у саміті