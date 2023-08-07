Глава Офісу Президента Андрій Єрмак погоджується, що проривним результатом саміту стала участь Китаю. Про це Єрмак сказав в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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Китай може взяти на себе пункт про ядерну безпеку

"Це було дуже важливо й ми дійсно провели велику роботу. І це також велика робота наших партнерів у Саудівській Аравії у залученні представника Китаю", – сказав керівник ОП.

За словами Єрмака, представник Китаю "дуже жваво брав участь у розмовах, висловлював свою думку". Як сказав керівник ОП, "це беззаперечний прояв конструктивної позиції".

На думку Єрмака, головне, що Україна почула від представника Китаю на саміті у Саудівській Аравії, – це те, що Пекін готовий надалі брати участь у цьому форматі.

Він висловив сподівання, що двосторонні відносини України з Китаєм будуть поглиблюватися. Єрмак сказав, що це дуже важливо для того, щоб Пекін знав правду і щоб позиція КНР схилялася на сторону України, "і в сторону в першу чергу прагнення до припинення цієї війни".

Врешті-решт, керівник ОП заявив, що Китай категорично проти застосування ядерної зброї і використання ядерних об'єктів. Єрмак висловив сподівання, що Китай буде активним учасником пункту "формули миру" Зеленського щодо ядерної безпеки.

Участь Китаю у саміті стала перемогою для України

Як пише Financial Times, на саміті у Саудівській Аравії Китай дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни в Україні. Про це виданню сказали європейські чиновники, які привітали "конструктивну" участь Пекіна у саміті в Саудівській Аравії.

"Присутність Пекіна, який тижнями раніше відмовився брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, була сприйнята як перемога Києва і стала головною подією серед учасників заходу", – мовиться у повідомленні.

Один європейський дипломат сказав, що Китай "виглядає конструктивним" і "прагне показати, що (він – 24 Канал) не Росія". "Сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш і більш ізольованою", – сказав він.

Чиновники додали, що Китай дав зрозуміти, що візьме участь у наступній подібній зустрічі. Інший європейський чиновник заявив, що Китай "брав активну участь і позитивно ставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні".