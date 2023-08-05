Серед учасників не тільки західні союзники, а в першу чергу представники держав, які з початку повномасштабного вторгнення Росії дотримувалися нейтральної позиції, зокрема це країни Глобального Півдня. Детальніше про важливість саміту у Саудівській Аравії розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Які країни зібралися у Саудівській Аравії

Темою саміту стало обговорення реалізації "формули миру", запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

Це вже друга зустріч такого формату. Перші переговори відбулися в Копенгагені у червні, а наступним етапом після Саудівської Аравії може стати Глобальний саміт на рівні лідерів країн.

Тобто в Саудівській Аравії планується все ж узгодити певні правила роботи світу над "формулою миру".

Відомо, що на полях саміту відбудуться багатосторонні та двосторонні переговори з делегаціями провідних країн Європи, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

До переговорів запрошені, як близькі партнери Києва з G7 та Європи, так і країни, які все ще продовжують співпрацю з Росією.

Серед них Бразилія, Аргентина, Єгипет, Індонезія, ПАР, Замбія, Індія та Чилі. Свою участь підтвердили і в Китаї.

Чому Китай готовий приєднатися до "формули миру" Зеленського

На чолі китайської делегації спецпредставник Китаю Лі Хуей. В МЗС Китаю вже натякнули, що готові доєднатися до розгляду української формули миру.

І на це є вагомі причини. Наприклад, як пишуть західні ЗМІ, хоча Пекін намагається зберегти нейтральну позицію, нещодавній вихід Росії із зернової угоди може змінити риторику щодо питання України, оскільки Китай був одним із найбільших покупців українського зерна.

До того ж війна негативно позначається на економіці КНР та її глобальних цілях у Європі.

Також важливим чинником буде те, що зустріч проходить на Близькому Сході, що повністю руйнує наратив Росії щодо підтримки України виключно країнами колективного Заходу.

Ба більше, саму Росію на саміт не запросили, що вказує на те, що російської пропаганди на саміті буде значно менше.

Як Україна залучає країни до реалізації "формули миру"

Головною темою переговорів є "формула миру" для України. Очікується, що учасники зосередяться на пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації мирного плану, який винесуть на глобальний саміт лідерів.

Але цілком зрозуміло, що всі 10 пунктів нашої "формули миру" можуть і не бути підтриманими всіма країнами Глобального Півдня.

А тому, за словами заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви, на саміті в Саудівській Аравії між країнами буде розподілено відповідальність щодо окремих пунктів української "формули миру". Тобто кожен зможе працювати над тими питаннями, які підтримує.

"Є абсолютно припустимим, що країни Глобального Півдня не будуть брати участь в організації всіх 10 принципів української "формули миру". Це абсолютно нормально. З огляду на це одним із завдань саміту в Джидді є розподіл відповідальності між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому, чи іншому пункті.

Якщо Китай говорить про ядерну безпеку, то Китай абсолютно, наприклад, може бути співлідером у пункті номер 1 про ядерну безпеку. А якщо Бразилія переймається екологічними питаннями, вона спокійно може бути співлідером, співорганізатором у пункті номер 8. І це нормальна практика. Ми розуміємо різність позицій кожної країни", – сказав Жовква.

І тут важливо додати, що в перший день переговорів жоден з лідерів Глобального Півдня не заявив про те, що, мовляв, загалом "формула миру" України не така.

Зараз все менше і менше лунає так званих альтернативних пропозицій і думок щодо миру. Тобто існує вже певний консенсус, що загалом "формула миру" справедлива, але кожен може працювати над окремими її пунктами.

Адже навряд чи Китай, чи Індія підтримають суд над Путіним в Гаазі, принаймні на цьому етапі війни.

Отже, нині наше завдання на саміті в Саудівській Аравії – це узгодити філософію 10 пунктів "формули миру", розподілити зони відповідальності, а також підготувати план майбутнього Глобального саміту на рівні лідерів.

Саміт – це шанс залучити Китай до "формули миру"

Водночас у США напередодні вже висловили думку, що саміт у Саудівській Аравії стане початком процесу реалізації мирної ініціативи і шансом для держав напряму почути українську сторону.

Однак кардинальних рішень щодо мирного плану на переговорах не очікують. Втім, все ж у США визнають, що цей саміт у Джидді може стати можливістю все ж залучити Китай до мирного врегулювання в Україні.

Адже, якщо Китай візьме на себе роботу над окремими пунктами "формули миру" – це вказуватиме на те, що Пекін не відкидає нашого бачення миру. А отже це сигналізуватиме про меншу підтримку Москви.

Чому саміт ослабить Росію і посилить Україну

Разом з тим, американське видання NYT пише, що на зустрічі в Саудівській Аравії Україна робить нову спробу заручитися підтримкою десятка країн, що стане початком ширшої кампанії, спрямованої на ослаблення Росії в найближчі місяці.

Тим паче це важливо на тлі підготовки світу до двох важливих самітів Генасамблеї ООН та G20 у вересні.

Також Україна планує пізніше восени провести глобальний саміт Миру, де сподівається, що нашу "формулу миру" підтримає більшість країн світу, і відповідно вона стане основою будь-якого майбутнього врегулювання війни.

А ще аналітики додають, що нині вкрай важливо напрацювати потужну проукраїнську позицію, адже тиск на Україну буде лише зростати ближче до осені.

"Українські та західні офіційні особи намагалися зменшити очікування щодо переговорів цими вихідними, підкреслюючи, що вони навряд чи наблизять війну до кінця, і що багато із запрошених країн навряд чи змінять свою позицію.

Для України це зібрання відбувається у вирішальний момент. Поки запеклі битви точаться на передовій найкривавішої війни в Європі за останні десятиліття, Зеленський сказав своїм дипломатам, що ситуація буде ставати ще складнішою, оскільки в найближчі місяці, ймовірно, зростатиме тиск, щоб знайти шлях до миру шляхом переговорів", – мовиться у статті.