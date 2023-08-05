Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив, що Києву треба покращувати відносини з Пекіном. Про це він розповів 24 Каналу.

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Україна заручник дипломатичних відносин

Одним з інструментів для формування україно-китайських відносин є зерно. Пекін зацікавлений у купівлі дешевого українського збіжжя. Торговий оборот України й Китаю у найкращі роки становив 10 мільярдів доларів. Для китайської економіки це крапля.

Пекін завжди цінує торгові відносини з усіма країнами, адже Китай густонаселений, має проблеми зайнятості молоді й економічну кризу. Тому для них всі напрямки дуже важливі, зокрема, й Україна, але тут треба розуміти вагу,

– мовив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Наприклад, якщо зараз за одним столом сидять представники Індії, Китаю, Африки й України, то насамперед будуть говорити про проблеми відносин Індії й Китаю, а не України.

"Ми є заручниками дипломатичних відносин багатьох країн світу. Це не те, що ми суб'єктні у світі. Ні, просто суб'єктність країни може бути більшою або меншою", – зазначив Клочок.

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Інструменти впливу на Китай

Сполучені Штати чи Європейський Союз, які є союзниками України, можуть допомогти нам розв'язувати проблеми з Китаєм. Ймовірно, про це йтиме мова на полях саміту.

Західний світ зумів знайти інструменти впливу на Китай з початку повномасштабного вторгнення, щоб Пекін не постачав до Росії броньовану техніку, боєприпаси тощо. Проте, на жаль, Китай досі постачає технології й товари подвійного призначення.

Важливо! Китай постачає в Росію товари подвійного призначення, які використовуються як для мирних, так і для військових цілей. Це можуть бути приціли, шоломи та дрони.

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