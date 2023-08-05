Среди участников не только западные союзники, а в первую очередь представители государств, которые с начала полномасштабного вторжения России придерживались нейтральной позиции, в частности страны Глобального Юга. Подробнее о важности саммита в Саудовской Аравии рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Какие страны собрались в Саудовской Аравии

Темой саммита стало обсуждение реализации "формулы мира", предложенной президентом Владимиром Зеленским.

Это уже вторая встреча такого формата. Первые переговоры прошли в Копенгагене в июне, а следующим этапом после Саудовской Аравии может стать Глобальный саммит на уровне лидеров стран.

То есть в Саудовской Аравии планируется все же согласовать определенные правила работы мира над "формулой мира".

Известно, что на полях саммита пройдут многосторонние и двусторонние переговоры с делегациями ведущих стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

К переговорам приглашены как близкие партнеры Киева из G7 и Европы, так и страны, все еще продолжающие сотрудничество с Россией.

Среди них Бразилия, Аргентина, Египет, Индонезия, ЮАР, Замбия, Индия и Чили. Свое участие подтвердили и в Китае.

Почему Китай готов присоединиться к "формуле мира" Зеленского

Во главе китайской делегации спецпредставитель Китая Ли Хуэй. В МИДе Китая уже намекнули, что готовы присоединиться к рассмотрению украинской формулы мира.

И на это есть веские причины. К примеру, как пишут западные СМИ, хотя Пекин пытается сохранить нейтральную позицию, недавний выход России из зернового соглашения может изменить риторику по вопросу Украины, поскольку Китай был одним из крупнейших покупателей украинского зерна.

Вдобавок война негативно сказывается на экономике КНР и ее глобальных целях в Европе.

Также важным фактором будет то, что встреча проходит на Ближнем Востоке, что полностью разрушает нарратив России касательно поддержки Украины исключительно странами коллективного Запада.

Более того, саму Россию на саммит не пригласили, что указывает на то, что российской пропаганды на саммите будет значительно меньше.

Как Украина привлекает страны к реализации "формулы мира"

Главной темой переговоров является "формула мира" для Украины. Ожидается, что участники будут сосредоточены на поиске оптимальных формулировок и механизмов имплементации мирного плана, который вынесут на глобальный саммит лидеров.

Но вполне понятно, что все 10 пунктов нашей "формулы мира" могут и не поддерживаться всеми странами Глобального Юга.

Поэтому, по словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины Игоря Жовквы, на саммите в Саудовской Аравии между странами будет распределена ответственность по отдельным пунктам украинской "формулы мира". То есть каждый сможет работать над теми вопросами, которые поддерживает.

"Абсолютно допустимо, что страны Глобального Юга не будут участвовать в организации всех 10 принципов украинской "формулы мира". Это абсолютно нормально. В связи с этим одной из задач саммита в Джидде является распределение ответственности между странами по соорганизации или солидерству в том, или в другом пункте.

Если Китай говорит о ядерной безопасности, Китай абсолютно, например, может быть солидером в пункте номер 1 о ядерной безопасности. А если Бразилия занимается экологическими вопросами, она спокойно может быть солидером, соорганизатором в пункте номер 8. И это нормальная практика. Мы понимаем разность позиций каждой страны", – сказал Жовква.

И здесь важно добавить, что в первый день переговоров ни один из лидеров Глобального Юга не заявил о том, что в целом "формула мира" Украины не такая.

Сейчас все меньше и меньше звучит так называемых альтернативных предложений и мнений по поводу мира. То есть существует уже определенный консенсус, что в целом "формула мира" справедлива, но каждый может работать над отдельными ее пунктами.

Ведь вряд ли Китай или Индия поддержат суд над Путиным в Гааге, по крайней мере, на этом этапе войны.

Итак, сейчас наша задача на саммите в Саудовской Аравии – согласовать философию 10 пунктов "формулы мира", распределить зоны ответственности, а также подготовить план предстоящего Глобального саммита на уровне лидеров.

Саммит – это шанс привлечь Китай к "формуле мира"

В то же время, в США накануне уже высказали мнение, что саммит в Саудовской Аравии станет началом процесса реализации мирной инициативы и шансом для государств напрямую услышать украинскую сторону.

Однако кардинальных решений по мирному плану на переговорах не ожидают. Впрочем, все же в США признают, что этот саммит в Джидде может стать возможностью все же вовлечь Китай в мирное урегулирование в Украине.

Ведь если Китай возьмет на себя работу над отдельными пунктами "формулы мира" – это будет указывать на то, что Пекин не исключает нашего видения мира. А значит, это будет сигнализировать о меньшей поддержке Москвы.

Почему саммит ослабит Россию и усилит Украину

Вместе с тем американское издание NYT пишет, что на встрече в Саудовской Аравии Украина делает новую попытку заручиться поддержкой десятка стран, что станет началом более широкой кампании, направленной на ослабление России в ближайшие месяцы.

Тем более это важно на фоне подготовки мира к двум важным саммитам Генассамблеи ООН и G20 в сентябре.

Также Украина планирует осенью провести глобальный саммит Мира, где надеется, что нашу "формулу мира" поддержит большинство стран мира, и соответственно она станет основой любого будущего урегулирования войны.

А еще аналитики добавляют, что сейчас очень важно наработать мощную проукраинскую позицию, ведь давление на Украину будет расти ближе к осени.

"Украинские и западные официальные лица пытались уменьшить ожидания переговоров в эти выходные, подчеркивая, что они вряд ли приблизят войну к концу, и что многие из приглашенных стран вряд ли изменят свою позицию.

Для Украины это собрание проходит в решающий момент. Пока ожесточенные битвы продолжаются на передовой самой кровавой войны в Европе за последние десятилетия, Зеленский сказал своим дипломатам, что ситуация будет становиться еще сложнее, поскольку в ближайшие месяцы, вероятно, будет расти давление, чтобы найти путь к миру путем переговоров", – говорится в статье.