Є однозначні дипломатичні перемоги, але говорити про цілковиту підтримку українського бачення миру досі не доводиться. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Юрій Подорожній.

Детальніше Учасники мирного саміту в Саудівській Аравії досягли згоди з двох питань, – ЗМІ

Важливо, що в результаті саміту всі країни заявили про підтримку української формули миру. Однак це не стало проривною точкою, адже сама зустріч уже ознаменувала прихильність країн до нашої держави.

Результати переговорів

Серед позитивних результатів зустрічі політолог виділив можливість наступної зустрічі, яка за логікою має відбутися до 7 вересня.

Головним очікуванням від саміту було створення документа – декларації, яка підсумувала б основні висновки і відкрила подальші перспективи щодо української формули миру. Однак такої не було створено.

Загалом понад 40 держав заявили про підтримку територіальної цілісності України, що відповідно до статуту ООН вона має повернути всі свої території. Але деякі висновки саміту все ж розходилися із загальним баченням української формули миру.

Адже є чітка позиція: спочатку Росія має вивести всі війська з території України, а далі може стартувати переговорний процес. Натомість на зустрічі було заявлено про негайне припинення вогню і обмін усіма військовополоненими. Це дещо нагадує Мінські перемовини, які тягнулися довго і не дали бажаного результату.

Росія сьогодні із задоволенням би пішла на те, щоб погодитися із статутом Організації об'єднаних націй, вивести Україну на переговори, навіть якщо погоджуватися про територіальну цілісність. А тут уже устами Дмітрія Пєскова з Росії зробили заяву про те, що на території в Україні вони не претендують, лише на ті, які уже включено до конституції Росії – Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області і Крим,

– зауважив Подорожній.

Головні перемоги і прогалини саміту в ОАЕ: дивитися відео

Чого не вистачило саміту

Політолог переконаний, що оцінювати перемовини в Саудівській Аравії варто обережно-позитивно. Адже про негайне встановлення миру не мовиться. Однак на наступну зустріч, яка, можливо, буде щось деталізувати, російську делегацію також запрошувати не будуть.

Тому для нас є великим дипломатичним успіхом: участь 40 країн, які принаймні обговорюють сьогодні українську позицію. Наше завдання було донести, з чим саме ми б хотіли вийти на мирні перемовини,

— додав Подорожній.

Однак говорити про те, що участь Китаю в цій конференції є цілком позитивною наразі не доводиться. Хоча б тому, що в Саудівській Аравії не було ухвалене однозначне рішення про те, що 40 країн підтримують вихід на мирні перемовини варто лише за умовами України.

Основні здобутки із саміту в Джидді