Це трапилось в результаті перемовин 5 серпня. Варто зауважити, що саміт триває 5 – 6 серпня у Джидді, там є представники 42 країн.

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Що відомо про домовленості, яких досягнули в Саудівській Аравії

У Джидді з'явилася домовленість "про те, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою будь-якої мирної угоди, а також пріоритетом Статуту ООН",

– зазначило видання.

Окрім того, учасники вирішили створити робочу групу для обговорення плану врегулювання війни в Україні, запропонованого Києвом.

"Терміни зустрічі глав держав ще не визначені, але до кінця року це вважається вірогідним", – переконані журналісти.

Глава МЗС Німеччини підтримала формулу миру Зеленського

Кожен пройдений міліметр на шляху до справедливого та чесного світу приносить людям в Україні трохи надії,

– цитує Анналену Бербок видання DW.

Німецька міністерка переконана, що український лідер своєю формулою миру показав "дуже рішучий шлях до цього". Саміт в Саудівській Аравії показав, що війна торкається й мешканців країн Африки, Азії та Південної Америки.

Видання n-tv відзначило, що Китай взяв "активну" участь у конференції та висловив "позитивну" думку щодо можливості подальших подібних зустрічей.

Своєю чергою спецпредставник президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморім під час виступу онлайн сказав, що переговори щодо України неможливі без Росії.

Що цьому передувало

5 – 6 серпня в Саудівській Аравії відбувається зустріч з питань миру в Україні. У ній беруть участь радники лідерів 42 країн із різних континентів. Варто зауважити, що Росію не запросили.

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 5 серпня відзначив, що там тривають двосторонні переговори з партнерами.

Президент пояснив, що зустрілись різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ, та всіх об'єднує пріоритет міжнародного права. Саме для цього Київ запропонував формулу світу, бо міжнародний порядок, який ґрунтується на правилах і порушений російською агресією, має бути відновлений.

Варто зазначити, що формула миру України передбачає забезпечення: