Таку думку 24 Каналу висловив політолог Юрій Подорожній. За його словами, до чогось на саміті обов'язково домовляться – можливо, укладуть якусь нову угоду.

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"Вважаю, що [має бути] саме така позиція, коли нагрібається кількість країн, які публічно обговорюють ті чи ті питання", – зазначив Подорожній.

Чи вдасться відновити зернову угоду на саміті в ОАЕ: дивіться відео

Уже після публічних обговорень можуть початись конкретні перемовини за чийогось посередництва. Але до того важливо максимально посилити позиції України на фронті.

Росія підвищуватиме ставки

"Щодо зернової угоди всі почали грати м'язами – хто кого, показати, хто сильніший. Я не думаю, що росіяни атакуватимуть цивільні кораблі, але підвищуватимуть ставки однозначно", – вважає Подорожній.

Зверніть увагу! Після відмови продовжувати зернову угоду Росія відновила режим тимчасово небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря.

Водночас Україна не сидить склавши руки, а відповідає на провокації країни-агресорки. Зокрема, Київ оголосив про військову загрозу в російських портах.

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