Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Юрий Подорожний. По его словам, к чему-то на саммите обязательно договорятся – возможно, заключат какое-нибудь новое соглашение.

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"Считаю, что [должна быть] именно такая позиция, когда нагребается количество стран, публично обсуждающих те или иные вопросы", – отметил Подорожный.

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Уже после публичных обсуждений могут начаться конкретные переговоры при посредничестве. Но прежде важно максимально усилить позиции Украины на фронте.

Россия будет повышать ставки

"Насчет зерновой сделки все начали играть мышцами – кто кого, показать, кто сильнее. Я не думаю, что россияне будут атаковать гражданские корабли, но будут повышать ставки однозначно", – считает Подорожный.

Обратите внимание! После отказа продлять зерновую сделку Россия возобновила режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.

В то же время, Украина не сидит сложа руки, а отвечает на провокации страны-агрессора. В частности, Киев объявил о военной угрозе в российских портах.

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