Это произошло в результате переговоров 5 августа. Стоит отметить, что саммит проходит 5 – 6 августа в Джидде, там есть представители 42 стран.

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Что известно о договоренностях, достигнутых в Саудовской Аравии

В Джидде появилась договоренность "о том, что уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины должно быть основой любого мирного соглашения, а также приоритетом Устава ООН",

– отметило издание.

Кроме того, участники решили создать рабочую группу для обсуждения плана урегулирования войны в Украине, предложенного Киевом.

"Сроки встречи глав государств еще не определены, но до конца года это считается вероятным", – убеждены журналисты.

Глава МИД Германии поддержала формулу мира Зеленского

Каждый пройденный миллиметр на пути к справедливому и честному миру приносит людям в Украине немного надежды,

– цитирует Анналену Бербок издание DW.

Немецкая министр убеждена, что украинский лидер своей формулой мира показал "очень решительный путь к этому". Саммит в Саудовской Аравии показал, что война затрагивает и жителей стран Африки, Азии и Южной Америки.

Издание n-tv отметило, что Китай принял "активное" участие в конференции и высказал "положительное" мнение о возможности дальнейших подобных встреч.

В свою очередь спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим во время выступления онлайн сказал, что переговоры по Украине невозможны без России.

Что этому предшествовало

5 – 6 августа в Саудовской Аравии проходит встреча по вопросам мира в Украине. В ней принимают участие советники лидеров 42 стран из разных континентов. Следует заметить, что Россию не пригласили.

Владимир Зеленский во время вечернего обращения 5 августа отметил, что там продолжаются двусторонние переговоры с партнерами.

Президент пояснил, что встретились разные континенты, разные политические подходы к глобальным делам и всех объединяет приоритет международного права. Именно для этого Киев предложил формулу мира, потому что международный порядок, основанный на правилах и нарушенный российской агрессией, должен быть восстановлен.

Следует отметить, что формула мира Украины предусматривает обеспечение: