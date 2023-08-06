Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. На його думку, саміт у Джедді може стати початком широкої підтримки української позиції в країнах Глобального Півдня.

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Що відбувається у Саудівській Аравії

На саміті у Саудівській Аравії представлені 42 країни, серед яких – не лише союзники України. І це важливо, адже наша держава має говорити не лише з однодумцями, а й із тими, хто вагається. Зокрема, йдеться і про Китай, який тривалий час за показною нейтральністю дещо підігрував Росії.

"Те, що Китай погодився долучитися до цієї зустрічі, на якій не присутня Росія, це вже великий здобуток. Для Росії все те, що відбувається в Джидді, дуже неприємне. Вона намагається вдавати, що Пекін її не зрадить, однак сама присутність Китаю на саміті показує, що він готовий прислухатися до позиції України", – зауважив Ус.

Експерт зазначає, що така позиція Китаю може бути відповіддю на вихід Росії з зернової ініціативи та її ракетні атаки на зерносховища, в яких зберігали китайське збіжжя. Частка Пекіну в товарах, що постачалися зерновим коридором, складала 24%.

Іван Ус про значення саміту в Джедді для України: дивіться відео

Чому багато країн світу невдоволені Росією

Непередбачувана політика Росії має негативні наслідки для всього світу. Серед речей, якими можуть бути обурені учасники саміту:

Зернова угода . Попри заяви російського диктатора про те, що його країна здатна замістити українське зерно на ринку, такі слова не відповідають дійсності. Через терористичні атаки на портову інфраструктуру України світові ціни на збіжжя виростуть, що вдарить по заможним країнам.

. Попри заяви російського диктатора про те, що його країна здатна замістити українське зерно на ринку, такі слова не відповідають дійсності. Через терористичні атаки на портову інфраструктуру України світові ціни на збіжжя виростуть, що вдарить по заможним країнам. Ядерна зброя . Путін порушив свою обіцянку Сі Цзіньпіну щодо нерозповсюдження ядерної зброї, надавши її Олександру Лукашенку.

. Путін порушив свою обіцянку Сі Цзіньпіну щодо нерозповсюдження ядерної зброї, надавши її Олександру Лукашенку. Заколот Пригожина . Чимало партнерів країни-агресорки очікували, що учасники "маршу на Москву" будуть суворо покарані. Однак цього не сталося, Євгєній Пригожин після свого бунту навіть встиг взяти участь у саміті Росія – Африка.

. Чимало партнерів країни-агресорки очікували, що учасники "маршу на Москву" будуть суворо покарані. Однак цього не сталося, Євгєній Пригожин після свого бунту навіть встиг взяти участь у саміті Росія – Африка. Переворот у Нігері. Показова підтримка заколоту у відносно стабільній африканській країні викликала осуд не лише Заходу, а й країн Африки та Азії. Така поведінка Росії нагадує, що вона може використовувати свої ресурси для повалення будь-якого режиму у світі.

"Дії Кремля підштовхують усе більше країн стати на сторону України. Поки що учасники саміту в Джидді лише вислухали позицію нашої держави, але в майбутньому вони цілком можуть підтримати українську формулу миру як базису для майбутніх перемовин між Україною та Росією", – переконаний Ус.

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