Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его мнению, саммит в Джедде может стать началом широкой поддержки украинской позиции в странах Глобального Юга.

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Что происходит в Саудовской Аравии

На саммите в Саудовской Аравии представлены 42 страны, среди которых не только союзники Украины. И это важно, ведь наше государство должно говорить не только с единомышленниками, но и с колеблющимися. В частности, речь идет и о Китае, который долгое время при показной нейтральности в некоторой степени подыгрывал России.

"То, что Китай согласился присоединиться к этой встрече, на которой не присутствует Россия, это уже большое достижение. Для России все происходящее в Джидде очень неприятно. Она пытается делать вид, что Пекин ее не предаст, однако само присутствие Китая на саммите показывает, что он готов прислушаться к позиции Украины", – отметил Ус.

Эксперт отмечает, что такая позиция Китая может являться ответом на выход России из зерновой инициативы и ее ракетные атаки на зернохранилища, в которых находилось китайское зерно. Ведь доля Пекина в товарах, снабжаемых зерновым коридором, составляла 24%.

Иван Ус о значении саммита в Джедде для Украины: смотрите видео

Почему многие страны мира недовольны Россией

Непредсказуемая политика России имеет негативные последствия для всего мира. Среди вещей, которыми могут быть возмущены участники саммита:

Зерновое соглашение . Несмотря на заявления российского диктатора о том, что его страна способна заместить украинское зерно на рынке, такие слова не соответствуют действительности. Из-за террористических атак на портовую инфраструктуру Украины мировые цены на зерно вырастут, что ударит по небогатым странам.

. Несмотря на заявления российского диктатора о том, что его страна способна заместить украинское зерно на рынке, такие слова не соответствуют действительности. Из-за террористических атак на портовую инфраструктуру Украины мировые цены на зерно вырастут, что ударит по небогатым странам. Ядерное оружие . Путин нарушил свое обещание Си Цзиньпину по поводу нераспространения ядерного оружия, предоставив его Александру Лукашенко.

. Путин нарушил свое обещание Си Цзиньпину по поводу нераспространения ядерного оружия, предоставив его Александру Лукашенко. Мятеж Пригожина . Многие партнеры страны-агрессорки ожидали, что участники "марша на Москву" будут строго наказаны. Однако этого не произошло, а Евгений Пригожин после своего бунта даже успел поучаствовать в саммите Россия – Африка.

. Многие партнеры страны-агрессорки ожидали, что участники "марша на Москву" будут строго наказаны. Однако этого не произошло, а Евгений Пригожин после своего бунта даже успел поучаствовать в саммите Россия – Африка. Переворот в Нигере. Показательная поддержка мятежа относительно стабильной африканской стране вызвала осуждение не только Запада, но и стран Африки и Азии. Такое поведение России напоминает, что она может использовать свои ресурсы для свержения любого режима в мире.

"Действия Кремля подталкивают все больше стран стать на сторону Украины. Пока участники саммита в Джидде лишь выслушали позицию нашего государства, но в будущем они вполне могут поддержать украинскую формулу мира как базис будущих переговоров между Украиной и Россией", – убежден Ус.

Саммит в Джедде: последние новости