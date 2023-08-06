Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его мнению, саммит в Джедде может стать началом широкой поддержки украинской позиции в странах Глобального Юга.
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Что происходит в Саудовской Аравии
На саммите в Саудовской Аравии представлены 42 страны, среди которых не только союзники Украины. И это важно, ведь наше государство должно говорить не только с единомышленниками, но и с колеблющимися. В частности, речь идет и о Китае, который долгое время при показной нейтральности в некоторой степени подыгрывал России.
"То, что Китай согласился присоединиться к этой встрече, на которой не присутствует Россия, это уже большое достижение. Для России все происходящее в Джидде очень неприятно. Она пытается делать вид, что Пекин ее не предаст, однако само присутствие Китая на саммите показывает, что он готов прислушаться к позиции Украины", – отметил Ус.
Эксперт отмечает, что такая позиция Китая может являться ответом на выход России из зерновой инициативы и ее ракетные атаки на зернохранилища, в которых находилось китайское зерно. Ведь доля Пекина в товарах, снабжаемых зерновым коридором, составляла 24%.
Иван Ус о значении саммита в Джедде для Украины: смотрите видео
Почему многие страны мира недовольны Россией
Непредсказуемая политика России имеет негативные последствия для всего мира. Среди вещей, которыми могут быть возмущены участники саммита:
- Зерновое соглашение. Несмотря на заявления российского диктатора о том, что его страна способна заместить украинское зерно на рынке, такие слова не соответствуют действительности. Из-за террористических атак на портовую инфраструктуру Украины мировые цены на зерно вырастут, что ударит по небогатым странам.
- Ядерное оружие. Путин нарушил свое обещание Си Цзиньпину по поводу нераспространения ядерного оружия, предоставив его Александру Лукашенко.
- Мятеж Пригожина. Многие партнеры страны-агрессорки ожидали, что участники "марша на Москву" будут строго наказаны. Однако этого не произошло, а Евгений Пригожин после своего бунта даже успел поучаствовать в саммите Россия – Африка.
- Переворот в Нигере. Показательная поддержка мятежа относительно стабильной африканской стране вызвала осуждение не только Запада, но и стран Африки и Азии. Такое поведение России напоминает, что она может использовать свои ресурсы для свержения любого режима в мире.
"Действия Кремля подталкивают все больше стран стать на сторону Украины. Пока участники саммита в Джидде лишь выслушали позицию нашего государства, но в будущем они вполне могут поддержать украинскую формулу мира как базис будущих переговоров между Украиной и Россией", – убежден Ус.
Саммит в Джедде: последние новости
- Ключевым событием саммита стала презентация и обсуждение формулы мира Владимира Зеленского, 10 составляющих которой были озвучены еще осенью на саммите G20. Президент Украины убежден, что завершение войны возможно только на украинских условиях и возвращении нашему государству границ 1991 года.
- Как отмечают обозреватели, именно уважение к территориальной целостности и нормам международного права было ключевым объединяющим условием всех участников саммита. По этой же причине на него не пригласили Россию, нарушившую территориальную целостность нашего государства.
- Хозяева саммита подчеркивали, что придерживаются "активного нейтралитета". В то же время обозреватели отмечают, что агрессивная политика России на Ближнем Востоке, а также выход из зерновой инициативы посодействовали уменьшению ее авторитета в этом регионе.