Журналісти зазначають, що були дебати та переговори за зачиненими дверима. Також країни досягли згоди щодо центральних моментів мирного вирішення щодо територіальної цілісності та суверенітету України.

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Що відомо про позицію Китаю під час саміту в Джидді

На саміті в Джидді щодо формули миру України 5 – 6 серпня зібрались представники 40 країн. Вони були представлені на рівні радників із національної безпеки.

Зокрема, очолював делегацію США радник із національної безпеки Джейк Салліван, Німеччини – радник із зовнішньої політики канцлера Шольца Єнс Плетнер. Також були представники Китаю, Індії, Південної Африки та інших країн.

Одним із завдань саміту було консолідувати різні мирні плани, зокрема Китаю, Африки та Бразилії, із запропонованою Україною формулою миру.

Європейські дипломатичні кола зазначили, що Китай "брав активну участь" і висловлював "позитивні погляди" на продовження зустрічей такого роду,

– заявили журналісти.

Також вони додали, що Бразилія хотіла, щоб на перемовинах була Росія, яку не запросили.

"Навіть якщо Україна є найбільшою жертвою, якщо ми справді хочемо миру, ми повинні якимось чином залучити Москву до цього процесу", – намагався переконати голова бразильської делегації Селсо Аморім.

Зверніть увагу! За результатами саміту в Саудівській Аравії Україна заявила, що це ще один крок до миру. Зокрема, глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив.

Про участь Китаю повідомили тільки у переддень саміту