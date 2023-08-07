Журналисты отмечают, что были дебаты и переговоры за закрытыми дверями. Также страны достигли согласия по центральным моментам мирного решения по территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Что известно о позиции Китая во время саммита в Джидде

На саммите в Джидде по формуле мира Украины 5 – 6 августа собрались представители 40 стран. Они были представлены на уровне советников национальной безопасности.

В частности, возглавлял делегацию США советник по национальной безопасности Джейк Салливан, Германии – советник по внешней политике канцлера Шольца Йенс Плетнер. Также были представители Китая, Индии, Южной Африки и других стран.

Одной из задач саммита было консолидировать разные мирные планы, в частности Китая, Африки и Бразилии, с предложенной Украиной формулой мира.

Европейские дипломатические круги отметили, что Китай "принимал активное участие" и выражал "положительные взгляды" на продолжение встреч такого рода,

– заявили журналисты.

Также они добавили, что Бразилия хотела, чтобы на переговорах была Россия, которую не пригласили.

"Даже если Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны каким-то образом привлечь Москву к этому процессу", – пытался убедить глава бразильской делегации Селсо Аморим.

Обратите внимание! По результатам саммита в Саудовской Аравии, Украина заявила, что это еще один шаг к миру. В частности, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что встреча стала шагом к практической реализации мирных инициатив.

Об участии Китая сообщили только в преддверии саммита