Так, несколько европейских чиновников назвали участие Китая на встрече в Джидде – конструктивным. Они подчеркнули, что страна готова урегулировать войну против нашего государства.

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Как проявил себя Китай на саммите "формулы мира"

Представители Европы отметили, что на этой встрече Китай дал всем понять, что готов участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны против Украины. Они также приветствовали "конструктивную" китайскую сторону в обсуждении украинской "формулы мира" в Саудовской Аравии.

В частности, один европейский дипломат сказал, что Китай "стремится показать, что он не Россия".

Само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной.

– подчеркнул он.

В то же время другой европейский чиновник рассказал, что Китай "принимал активное участие и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне".

Журналисты также отметили, что встреча в Джидде завершилась 6 августа без конкретных сдвигов. Но самое присутствие Пекина, ранее не желавшего участвовать в аналогичных переговорах в Копенгагене, восприняли как перелом в сторону Киева. Именно поэтому это стало главным событием среди участников мероприятия.

Что известно о саммите в Джидде