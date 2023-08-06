В субботу и воскресенье, 5 и 6 августа, в Саудовской Аравии проходил этот саммит, на котором было представлено более 40 государств. Собственно, участвовали в переговорах дипломатические советники по национальной безопасности и политические директора внешнеполитических ведомств.

Смотрите также Формула мира близко: в Саудовской Аравии стартовала встреча по Украине

Что происходило на саммите в Джидде

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, глава ОП Андрей Ермак возглавил украинскую делегацию в Саудовской Аравии. По его словам, было втрое больше государств на этом мероприятии, чем на предварительной консультации в Копенгагене в Дании.

Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство-участник может проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов формулы,
– заявил глава Офиса Президента.

Кроме того, он отметил, что стороны согласились продолжить работу на разных представительских уровнях по установлению справедливого мира: "У нас был чрезвычайно честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение".

Мирный саммит в Саудовской Аравии / Фото главы Офиса Президента

Вместе с тем в рамках этого мероприятия украинская делегация провела ряд двусторонних встреч. Как ни странно, главным вопросом было установление мира.

Итак, вживую и в онлайн-формате во встрече приняли участие представители:

  • Саудовской Аравии;
  • Австралии;
  • Аргентины;
  • Бахрейна;
  • Болгарии;
  • Бразилии;
  • Великобритании;
  • Дании;
  • Эстонии;
  • Европейский Союз;
  • Египта;
  • Индии;
  • Испании;
  • Италии;
  • Иордании;
  • Канады;
  • Катару;
  • Китая;
  • Кувейт;
  • Латвии;
  • Литвы;
  • Нидерландов;
  • Германии;
  • Норвегии;
  • Объединенных Арабских Эмиратов;
  • Южно-Африканская Республика;
  • Польши;
  • Южной Кореи;
  • Румынии;
  • Словакии;
  • Союза Коморских островов;
  • Соединенных Штатов Америки;
  • Турции;
  • Финляндии;
  • Франции;
  • Чехии;
  • Чили;
  • Швеции;
  • Японии;
  • ООН.

Глава ОП убежден, что этот саммит помог предпринять огромный шаг в политическом сознании многих государств, которые "еще два месяца назад говорили о войне российскими нарративами".

А сейчас они начали понимать, что происходит на самом деле, и после большого количества проделанной нами работы их позиция претерпела большие изменения.

Смотрите также Мир устал: почему на самом деле Россию не пригласили на встречу в Саудовской Аравии

Был даже Китай: почему это важно

  • Стоит сказать, что накануне было много разговоров о том, отправит ли Пекин свое представительство на саммит в Саудовской Аравии. В конце концов стало известно, что поедет спецпредставитель правительства Китая Ли Хуэй.
  • Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это исторической победой нашей дипломатии.
  • Кроме того, по словам многих экспертов, это решение КНР свидетельствует, что в Пекине готовы серьезно рассматривать украинский вариант установления мира и вместе с тем менять политику в отношении России, которая совершает агрессию.