В субботу и воскресенье, 5 и 6 августа, в Саудовской Аравии проходил этот саммит, на котором было представлено более 40 государств. Собственно, участвовали в переговорах дипломатические советники по национальной безопасности и политические директора внешнеполитических ведомств.
Смотрите также Формула мира близко: в Саудовской Аравии стартовала встреча по Украине
Что происходило на саммите в Джидде
По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, глава ОП Андрей Ермак возглавил украинскую делегацию в Саудовской Аравии. По его словам, было втрое больше государств на этом мероприятии, чем на предварительной консультации в Копенгагене в Дании.
Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство-участник может проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов формулы,
– заявил глава Офиса Президента.
Кроме того, он отметил, что стороны согласились продолжить работу на разных представительских уровнях по установлению справедливого мира: "У нас был чрезвычайно честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение".
Мирный саммит в Саудовской Аравии / Фото главы Офиса Президента
Вместе с тем в рамках этого мероприятия украинская делегация провела ряд двусторонних встреч. Как ни странно, главным вопросом было установление мира.
Итак, вживую и в онлайн-формате во встрече приняли участие представители:
- Саудовской Аравии;
- Австралии;
- Аргентины;
- Бахрейна;
- Болгарии;
- Бразилии;
- Великобритании;
- Дании;
- Эстонии;
- Европейский Союз;
- Египта;
- Индии;
- Испании;
- Италии;
- Иордании;
- Канады;
- Катару;
- Китая;
- Кувейт;
- Латвии;
- Литвы;
- Нидерландов;
- Германии;
- Норвегии;
- Объединенных Арабских Эмиратов;
- Южно-Африканская Республика;
- Польши;
- Южной Кореи;
- Румынии;
- Словакии;
- Союза Коморских островов;
- Соединенных Штатов Америки;
- Турции;
- Финляндии;
- Франции;
- Чехии;
- Чили;
- Швеции;
- Японии;
- ООН.
Глава ОП убежден, что этот саммит помог предпринять огромный шаг в политическом сознании многих государств, которые "еще два месяца назад говорили о войне российскими нарративами".
А сейчас они начали понимать, что происходит на самом деле, и после большого количества проделанной нами работы их позиция претерпела большие изменения.
Смотрите также Мир устал: почему на самом деле Россию не пригласили на встречу в Саудовской Аравии
Был даже Китай: почему это важно
- Стоит сказать, что накануне было много разговоров о том, отправит ли Пекин свое представительство на саммит в Саудовской Аравии. В конце концов стало известно, что поедет спецпредставитель правительства Китая Ли Хуэй.
- Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это исторической победой нашей дипломатии.
- Кроме того, по словам многих экспертов, это решение КНР свидетельствует, что в Пекине готовы серьезно рассматривать украинский вариант установления мира и вместе с тем менять политику в отношении России, которая совершает агрессию.