Да, российских представителей могут привлечь к переговорам на завершающем этапе войны против нашего государства. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает 24 Канал.

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Ермак подвел итоги встречи в Джидде

Глава ОП отметил, что на этой встрече приняли участие около 40 стран, что втрое больше, чем было на предыдущей встрече по украинской "формуле мира" в Копенгагене. Он сказал, что на саммите удалось добиться определенных договоренностей.

Самое важное, что мы стали на шаг ближе к реализации украинской формулы мира, которую в прошлом году предложил наш президент. И с каждым шагом количество стран, безусловно уважающих независимость Украины, ее территориальную целостность и суверенитет и готовых работать над частью или полностью над реализацией формулы мира становится больше,

– подчеркнул он.

В то же время Ермак отметил, что больше становится и изоляция России. Кроме того, на встрече также договорились, что этот формат будет расширяться, а также все страны-участники будут в дальнейшем работать над подготовкой проведения уже непосредственно "саммита мира".

Ермак подвел итоги саммита в Джидде / Видео с телеграм-канала Андрея Ермака

"После этого начнется работа над реализацией каждого из 10 пунктов и, безусловно, десятого пункта, который уже будет юридически закреплять окончание этой войны. Реализация этой инициативы является частью стратегии нашей победы", – сказал глава ОП.

Он также уверен, что эта встреча в Джидде войдет в историю. Ведь пока Россия несет войну, атакуя украинские города, в том числе Одессу, которая городом-побратимом Джидды, Украина продолжает воевать и говорит с цивилизованным миром о мире. В частности, наше государство провело около 30 двусторонних встреч со странами-членами саммита.

Ермак сказал, когда Россию привлекут в саммиты по поводу "формулы мира"

Андрей Ермак также отметил, что после состоявшейся в эти выходные встречи в Саудовской Аравии Украина планирует провести два ключевых саммита по "формуле мира". Один из них должен утвердить "формулу мира", а другой – зафиксировать завершение войны.

Кроме того, по словам Ермака, в промежутке должно состояться несколько саммитов, посвященных каждому из пунктов "формулы мира", где будут разработаны пути их выполнения. Также Ермак намекнул, что финальный саммит может предусматривать участие России.

Мы не обсуждали в Джидде какие-либо сроки возможных переговоров с Россией. Но к моменту окончания войны необходимо будет привлекать Россию,

– сказал он.

В заключение Ермак подчеркнул, что без выполнения пункта о выводе войск Россией из Украины этот план – невозможен. В этом Украине поддержали и другие страны, участвовавшие в саммите.

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