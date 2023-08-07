В то же время он подчеркнул, что вступив в Альянс, наша страна не будет идти на территорию России войной. Он отметил, что это только вопрос безопасности.

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Зеленский объяснил, почему Украина должна вступить в НАТО

Президент Украины отметил, что российская пропаганда пытается всеми силами помешать вступлению Украины в Альянс. В то же время он подчеркнул, что наше вступление поддержали бы некоторые страны-члены НАТО.

"Например, страны Балтии были бы рады, если бы украинская армия была или была на их территории, чтобы их защищать, но после войны", – сказал он.

В то же время, Зеленский сказал, что нашему государству не нужны базы ни со стороны США, ни из других стран-партнеров на территории Украины. Но он подчеркнул, что нам нужна безопасность со стороны Североатлантического союза.

Где НАТО там нет войны. И наше отношение нужно рассматривать в рамках того факта, что входящие в Альянс страны сделали это в свое время, потому что они подозревали, что Советский Союз может вернуться. НАТО для Украины – это не атаковать или идти в наступление на территорию других государств, а это, прежде всего, освободить нашу территорию,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский также опроверг мнение, что со вступлением в НАТО Украина может прийти на территорию России, отметив, что "мы никогда не хотели никакой войны". Поэтому вопрос вступления Украины в Альянс, по словам президента, "вопрос нашей безопасности и защиты наших людей".

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