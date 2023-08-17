Відповідну заяву зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг після коментарів керівника апарату генерального секретаря Альянсу щодо територіальних поступок з боку України.
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Столтенберг запевнив Україну в підтримці з боку НАТО
Столтенберг наголосив, що саме Україна вирішує, коли настане час для мирних переговорів. За його словами, позиція України має ключове значення щодо ухвалення тих чи інших рішень.
Саме українці, і тільки українці, можуть вирішити, коли виникнуть умови для переговорів, і хто може вирішити за столом переговорів, що є прийнятним рішенням,
– сказав Столтенберг.
Генсек НАТО вкотре нагадав, що роль Альянсу полягає в підтримці України. Йому довелося виправдовуватися за слова керівника апарату генсека НАТО Стіана Єнссена, який сказав, що Україна може врешті-решт віддати територію Росії в рамках угоди з припинення війни.
Згодом Єнссен заявив, що шкодує про свої висловлювання і сказав, що не мав так говорити.
Столтенберг запевнив, що НАТО буде підтримувати України, доки вона не переможе у війні.
"Його (Єнссена – 24 Канал) послання, і це моє головне повідомлення, яке є головним посланням НАТО, полягає в тому, що політика НАТО незмінна – ми підтримуватимемо Україну, доки вона не переможе у війні", – резюмував він.
Що відомо про заяву представника НАТО
- Представник НАТО припустив, що Україна може стати членом Альянсу, якщо віддасть Росії вже захоплені території. Важливо зазначити, що Єнссен не стверджував, що це допоможе закінчити війну й Україна зрештою стане членом НАТО.
- Водночас він припустив, що це може бути однією з частин завершення війни, розв'язаної Росією.
- У МЗС України різко відреагували на заяву представника НАТО й наголосили, що подібного роду розмови "абсолютно неприйнятні". Також глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде відмовлятися від своїх територій для вступу в НАТО.
- Інший представник НАТО запевнив, що Альянс підтримуватиме Україну.