Таку думку 24 Каналу припустив російський правозахисник Марк Фейгін. Росія може тягнути час, аби перешкоджати роботі українських Сил оборони на Півдні і таким чином перевести в політичну площину вирішення питання для себе – це бажана мета Кремля.
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Навіщо Кремлю перемовини
Українські оборонці важко відвойовують кожен метр окупованої території. І продовжуватимуть це робити. Цей процес може досягти критичних точок для Росії, зокрема на Півдні. Тому щоб не чекати – окупанти хочуть перемовин.
"Бо в такому разі неможливо буде говорити про "неуспішність" контрнаступу, про що Кремль постійно заявляє в обличчі самого Путіна", – відзначив правозахисник.
Марк Фейгін про ймовірні плани Кремля: дивитись відео
Найдієвішою протидією ймовірним планам окупантів має бути продовження роботи на фронті. Тоді західні партнери бачитимуть, що Україна може досягнути результатів військовими цілями без усіляких перемовин.
Я думаю, восени буде посилений цей тиск (перемовин – 24 Канал). Треба чекати результатів ЗСУ,
– додав Фейгін.
Позиція України на політичній арені: останні новини
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна ні про що не домовлятиметься з російським диктатором і "українці ніколи не побачать Зеленського та Путіна за одним столом". Україна боротиметься далі.
- У свою чергу він прогнозує важкий політичний сезон восени. Одна з причин – як раз заклики різних країн світу до початку переговорів з Росією. Буде багато різноманітних самітів, де Україні необхідна "кількісна і якісна присутність всього світу".
- 15 країн приєднались до безпекових гарантій для України. Нещодавно до цього списку додалась Північна Македонія. Декларацію вперше презентували на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7.