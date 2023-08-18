Американское издание The Washington Post получило внутренние документы с зимы 2022 по весну 2023 года о сотрудничестве Москвы и Тегерана в производстве "Шахедов".

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В Татарстане размещен тайный завод производства иранских дронов

Во внутренних документах указан завод по производству иранских беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Согласно плану, к 2025 году по плану должно выпустить 6000 "Шахедов".

Россия и Иран сотрудничают в формате "франшизы": Иран поделился с Россией проектной документацией и собственными компонентами для производства дронов, а российская сторона должна на этой основе воспроизвести производство, масштабировать его и решить проблемы с дефицитными компонентами и логистикой.

ВСУ раскрыли план производства "Шахедов"

Согласно документам, план производства завода в "Алабуге" должен реализовываться в три этапа:

Иран поставляет России дроны в разобранном виде, где их собирают.

В России наладят собственное производство корпуса "Шахедов", тогда как электронику и двигатели продолжат ввоз.

Минимальная помощь Ирана и выход на целевой показатель более 4 000 дронов, которые передадут российским военным до сентября 2025 года.

Наибольшая проблема России заключается в отсутствии электроники, производимой на Западе. Однако часть электроники российская сторона уже получила, обойдя санкции. Также некоторые компоненты удалось воспроизвести у себя и Беларуси, в том числе с помощью Китая. В то же время в The Washington Post сообщили, что в России до сих пор сохраняются проблемы с производством двигателей.